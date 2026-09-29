このパフォーマンスは、前回のベルギー戦で苦しんだイタリア代表にとって大きな巻き返しとなった。敵対的な雰囲気に包まれたアタテュルク・スポル・コンプレクシ・マトゥリ・スタジアムで、ロベルト・マンチーニ監督のチームは、わずか数日前に2-0で敗れたチームとはまるで別の姿を見せた。カヨデはチーム内のメンタル面での変化を強調し、選手たちは批判を黙らせ、直近の敗戦がネーションズリーグでの戦いにおける一時的なつまずきにすぎなかったことを示そうとしていたと語った。

ブレントフォードに所属する同選手は、難しいアウェーゲームを乗り切る上で、チームのアプローチはまさに必要なものだったと感じている。「前半は素晴らしいシンプルさと決意を持ってプレーした。信じられないようなスタジアムの雰囲気の中での難しい試合だったし、本当に自分たちの力を証明したかった。だから、ここで勝てたのは素晴らしいことだった」とカヨデは付け加えた。