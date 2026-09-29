AFP
翻訳者：
ミハエル・カヨデ、トルコ戦のネーションズリーグ勝利で活躍後、夢だったイタリア代表デビューへの驚きを明かす
ブレントフォードのスターにとって最高のスタート
カヨデは、ブルサでのイタリアの快勝で自らが国際舞台に与えた即効性のあるインパクトに驚いたと認めた。プレミアリーグで安定したパフォーマンスを続けてきた22歳は、代表でA代表デビューの機会を与えられると、イタリアの最初の2得点に絡んで応えた。最初のシュートはセーブされたものの、そのこぼれ球をダビデ・フラッテージが押し込み、その後カヨデ自身もネットを揺らして追加点を奪取。アウェーのイタリアが前半に見せた容赦ない出来を象徴するゴールとなった。
勝利はさらにアレッサンドロ・バストーニとフランチェスコ・ピオ・エスポジトの得点で決定づけられ、ホームのバリシュ・アルペル・ユルマズが1点を返した。試合終了後、『RAI Sport』に語った感極まったフルバックは、決して忘れられない夜を振り返った。「デビューがこんな形になるとは思っていなかったので、本当にうれしい」とカヨデは語った。
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ベルギー戦のつまずきからの挽回
このパフォーマンスは、前回のベルギー戦で苦しんだイタリア代表にとって大きな巻き返しとなった。敵対的な雰囲気に包まれたアタテュルク・スポル・コンプレクシ・マトゥリ・スタジアムで、ロベルト・マンチーニ監督のチームは、わずか数日前に2-0で敗れたチームとはまるで別の姿を見せた。カヨデはチーム内のメンタル面での変化を強調し、選手たちは批判を黙らせ、直近の敗戦がネーションズリーグでの戦いにおける一時的なつまずきにすぎなかったことを示そうとしていたと語った。
ブレントフォードに所属する同選手は、難しいアウェーゲームを乗り切る上で、チームのアプローチはまさに必要なものだったと感じている。「前半は素晴らしいシンプルさと決意を持ってプレーした。信じられないようなスタジアムの雰囲気の中での難しい試合だったし、本当に自分たちの力を証明したかった。だから、ここで勝てたのは素晴らしいことだった」とカヨデは付け加えた。
ロングスローという武器を活用して
ブレントフォードでのカヨデのプレーで最も際立った特徴のひとつが、驚くほど長いスローインを投げられる能力であり、本人はその武器を国際舞台にも持ち込もうとした。トルコでは大雨の影響でピッチがぬかるみ、滑りやすくなるという厳しい気象条件だったにもかかわらず、このDFは優位性を保つため、タオルでボールを乾かそうとする姿がたびたび見られた。これにより、ボールがタッチを割るたびにトルコ守備陣へ継続的なプレッシャーをかけ、イタリアは敵陣深くで新たな攻撃の選択肢を得ていた。
カヨデは、チームとしてこうしたセットプレーの形を準備していた一方で、この天候では完璧に実行するのが難しかったと認めた。「練習ではいくつか試していたが、こうしたコンディションでは今日は簡単ではなかった」と、大雨とぬかるみについて語った。
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フランス戦を見据えて
デビュー戦を成功裏に終えたカヨデは、すでにイタリアにとって次の大きな試練へと目を向けている。トルコ戦での4得点で得た自信は、フランスとの強豪対決に向けて準備を進めるチームを再び勢いづかせた。 このDFは、直近の勝利が圧倒的な内容だったことで、残るグループステージの試合に向けた流れを作ることができたと考えている。不安定さと失望の続いた時期を経て、チームが何としても築きたかった勢いが確立されたというわけだ。 「自分たちは何かを証明し、進撃を始めたかった。次はフランスと対戦する」と締めくくった。
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