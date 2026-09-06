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ミハイロ・ムドリクが待望のトッテナムデビュー後に沈黙を破る ロベルト・デ・ゼルビ監督はコンディション面に警鐘
ムドリクがサッカー復帰を祝う
ムドリクは土曜日、ザ・シティ・グラウンドで行われたトッテナムの0-0の引き分けで、74分から途中出場した。この試合は、ドーピング違反による出場停止処分を終えたムドリクにとって、2024年11月以来初の公式戦出場となった。
チェルシーから移籍期限最終日に期限付き移籍でスパーズに加わったこのウインガーは、短い出場時間の中でも脅威を見せ、すぐにインスタグラムで自身の思いを共有した。「ピッチに戻ってこられて、これ以上ない気分だ。新しい色のユニフォームでの最初の数分間。さらに、サポートに感謝する」とムドリクは記した。
- Getty Images
デ・ゼルビ監督がフィジカル面の改善を要求
短い出場時間の中でレンタル加入のこの選手が好材料を示したにもかかわらず、トッテナムのデ・ゼルビ監督は、同選手がレギュラーとして先発するにはまだ遠い段階にあると認めた。
デ・ゼルビ監督は、ムドリクがチームで継続的に影響力を発揮するためには、まず最適な身体コンディションを取り戻すべく真摯に取り組まなければならないと強調した。「彼はまだ準備ができていない。最高のコンディションに到達するために取り組んでいる。時間が必要で、努力も必要だ」と、デ・ゼルビ監督は試合後の記者会見で説明。クラブにおける自身の現在の戦術的な仕組みで成功するために求められるフィジカル面の負荷を強調した。
先発の座を巡る競争は激しい。
デ・ゼルビはまた、トッテナムの攻撃陣におけるポジション争いの激しさについても語り、とりわけムドリクがプレーする左サイドに言及した。指揮官は、マティス・テルも別の選択肢だとしつつ、両選手にはなお改善の余地があると指摘した。
「あのポジションには、大きな可能性を持つマティス・テルがいる。だが、マティスもムドリクも間違った判断が多すぎる。つまり、2人とも素晴らしい選手で、大きな可能性を持つ選手だ。だが、もし得点したいのであれば、マルムシュは15ゴールを決めている。ソランケについては、あのヘディングを得点機と考えている。枠内シュートではない。だが、今日ノッティンガムは何本シュートを打った？」とデ・ゼルビは付け加えた。
- AFP
トッテナムの次は何か
ムドリクは、終盤の短い出場を足がかりに、厳しい連戦を前にトレーニングで試合勘を大きく高めていくことになる。トッテナムは9月12日にプレミアリーグでエヴァートンをホームに迎え、その3日後にはEFLカップ4回戦でリヴァプールと対戦するため、アンフィールドへの厳しいアウェーゲームに臨む。その後、スパーズは9月19日にホームでアストン・ヴィラと対戦する予定で、過密日程の1週間にわたってメディカルスタッフはこのウインガーの出場時間を慎重に管理する必要がある。
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