ミハイロ・ムドリクが待望のトッテナムデビュー後に沈黙を破る　ロベルト・デ・ゼルビ監督はコンディション面に警鐘

短い出場時間の中でレンタル加入のこの選手が好材料を示したにもかかわらず、トッテナムのデ・ゼルビ監督は、同選手がレギュラーとして先発するにはまだ遠い段階にあると認めた。

デ・ゼルビ監督は、ムドリクがチームで継続的に影響力を発揮するためには、まず最適な身体コンディションを取り戻すべく真摯に取り組まなければならないと強調した。「彼はまだ準備ができていない。最高のコンディションに到達するために取り組んでいる。時間が必要で、努力も必要だ」と、デ・ゼルビ監督は試合後の記者会見で説明。クラブにおける自身の現在の戦術的な仕組みで成功するために求められるフィジカル面の負荷を強調した。