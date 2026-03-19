ロレンツォ・ミノッティは、1990年代にパルマのユニフォームを着て過ごしたキャリアを振り返る。





元イタリア代表DFは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで次のように語った。「最も素晴らしい勝利は、ウェンブリーで行われたアンヴェルセとのカップ・ウィナーズ・カップ決勝でした。ウェンブリーはスタジアムの聖地であり、そこで国際的な名声を確立できたのです。 すべてを満喫したよ。試合前日の練習、アウェイ遠征のたびに必ず回った街の散策、トロフィーを受け取りに行く階段。そしてもちろんゴールだ。僕はいつもシュートのフォームにこだわっていた。あの時もそうだった。踏み込み足を曲げ、体を傾けてボレーシュートを放った。奇妙な軌道を描いて、まるでリモコン操作されているようだった」。





「イタリアの対戦相手は非常に強かった。我々よりも上だった。そして彼らは1年を通してプレッシャーに耐えることに慣れていた。まずは『無敵のミラン』――その無敗記録を我々が止めたチームだ――そしてリッピ率いるユヴェントス。あと一歩のところまで迫ったが、及ばなかった。しかし、1995年の決勝であのユヴェントスを相手にUEFAカップを制したのは、大きな満足感だった」。



