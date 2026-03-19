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Parma FC v Bologna FC - Serie AGetty Images Sport

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ミノッティ：「チームメイト2人が車で門を突破した際、私は彼らをカバーした。ワールドカップではガレアッツィに轢かれた」

パルマの元ディフェンダーが、自身のキャリアにおけるエピソードをいくつか語っている。

ロレンツォ・ミノッティは、1990年代にパルマのユニフォームを着て過ごしたキャリアを振り返る


元イタリア代表DFは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで次のように語った。「最も素晴らしい勝利はウェンブリーで行われたアンヴェルスとのカップ・ウィナーズ・カップ決勝でした。ウェンブリーはスタジアムの聖地であり、そこで国際的な名声を確立できたのです。 すべてを満喫したよ。試合前日の練習、アウェイ遠征のたびに必ず回った街の散策、トロフィーを受け取りに行く階段。そしてもちろんゴールだ。僕はいつもシュートのフォームにこだわっていた。あの時もそうだった。踏み込み足を曲げ、体を傾けてボレーを放った。奇妙な軌道を描いて、まるでリモコン操作されているようだった」。


「イタリアの対戦相手は非常に強かった。我々よりも上だった。そして彼らは一年を通してプレッシャーに耐えることに慣れていました。まずは『無敵のミラン』――その無敗記録を我々が止めたチームです――そしてリッピ率いるユヴェントス。あと一歩のところまで迫りましたが、及ばなかった。しかし、1995年の決勝であのユヴェントスを破り、UEFAカップを制したことは、大きな満足感でした」


  • 屋根付きの仲間たち

    「1994年、カップ・ウィナーズ・カップ準々決勝の第2戦で、我々はアヤックスを2-0で下し、私はフリーキックを決めた。スカラ監督は、日曜日にユヴェントスと対戦する（デル・ピエロのハットトリックで4-0で勝利した、編注）ため、しっかり休むよう私たちに言い聞かせた。 翌朝、スカラとマッサージ担当のボッツェッティから、夜中に2人のチームメイトが車で門を突き破ったと聞かされた。どう対処すべきか決めなければならなかった。監督がロッカールームに来て、その件には触れずに、これからは試合のたびに合宿先で寝ることにすると発表した。 私はその決定に賛成した。それは、無実の選手たちを怒らせることにはなったが、犯人たちがメンバーから外されるのを防ぐためだった。彼らは2人ともレギュラーであり、彼らがいないとチームは弱体化してしまうからだ」。

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  • 市場において

    「インテルが僕を獲得したがっていて、ペレグリーニの自宅まで行ったほどだった。タンツィはそれを断り、パルマに家を買うための資金を前払いして、6年契約を結んでくれた。その後、ユヴェントスも僕に興味を持っていたが、クラブ側とだけ話し合っていたことを知った。」

  • 1994年アメリカW杯

    「私と第3ゴールキーパーのブッチだけがピッチに立たなかった。アポローニが私より順位を上げていたからだ。それでも、あれは最高の経験だった。子供の頃、近所の友達とサッカーをした後、木片を掲げてまるでそれがワールドカップのトロフィーであるかのように遊んでいた頃、ずっと夢見ていたことだった。決勝戦の後、そのトロフィーの横を通りかかった時、思わず手を伸ばして撫でてしまった。 思い出はたくさんある。イタリア対スペイン戦の終盤、水がなくなっていることに気づいた。猛烈な暑さだったし、延長戦も目前だった。私はロッカールームへ駆け込み、ゴミ袋にペットボトルやサプリメントを詰め込んだ。ピッチへ戻る途中、大歓声が聞こえたが、見る勇気はなかった。 大型スクリーンには、ロビの2-1のゴール後に抱き合うバッジョとシニョーリの姿が映っていた。私は喜びのあまり我を忘れ、インタビューの準備をしていたガレアッツィに押し倒されてしまった。試合後、ルイス・エンリケがタッソッティへの仕返しに我々のバスに乱入してきた。大騒ぎになったが、大したことはなかった」。

  • マラドーナ

    「セリエA初年度のことだ。リーグ戦初勝利を挙げた直後のアウェー戦で、彼にユニフォームを譲ってほしいと頼んだ。彼はホーム戦で渡すと約束してくれた。サン・パオロでの試合でそのことを思い出して彼に伝えると、彼は『ロッカールームで渡すよ』と約束してくれた。だが、あそこのトンネルはすごく長いので、チャンスを逃してしまったのではないかと心配になった。 ところが、ロッカールームの前に着くと、ディエゴがユニフォームを持って待っていてくれた。その日、ナポリは4-2で勝利し、私はフリーキックでゴールを決め、彼はPKで2ゴールを挙げた。これらは、マラドーナがセリエAのサン・パオロで決めた最後のゴールとなった」。