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ミネソタ・ユナイテッドがハメス・ロドリゲスの退団を正式発表。元レアル・マドリードのスターはMLS挑戦わずか6ヶ月で幕を閉じた。
短命に終わったアメリカン・ドリーム
ミネソタは公式Xで「ジェームズ、すべてに感謝します」と投稿し、このコロンビア人MFの退団を発表した。
ロドリゲスは2026年2月、メキシコ・レオンとの契約を解除してルーンズに加入。チャンピオンズリーグで2度優勝したベテランの加入はチームにとって大きな補強だった。しかしクラブは、12月まで契約を延長するオプションを行使しないことを正式に決めた。
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ピッチでの安定追求の苦闘
加入時には大きな期待が寄せられたが、ロドリゲスはミネソタで6か月間、スタメンの座を確保できなかった。創造性豊かなMFは8試合に出場し、先発は3回。得点はなかったが2アシストを記録した。
クラブが指定選手枠や戦力構成を見直す中で下されたこの決定は、彼の輝かしいプレーも一部あったものの、出場時間の不安定さとフィジカル面の懸念が影響した。
舞台裏での影響
ピッチでの貢献は限定的だったが、元エバートン選手はピッチ外と練習場での姿勢で大きな尊敬を集めた。チームメイトは、彼のプロ意識と若手への指導を高く評価していた。
ポルト、モナコ、オリンピアコスでプレーした彼にとって、今回の退団は新たな“放浪の章”の始まりだ。2020年にレアル・マドリードを去って以降、イングランド、カタール、ギリシャ、メキシコ、そして今回アメリカと、定着できるクラブを探し続けている。
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ロドリゲスの今後
ミネソタが発表した声明により、ロドリゲスは再びフリーエージェントとなり、世界中のクラブと交渉できる。彼はコロンビア代表の要であり、クラブでの起伏にもかかわらず代表では目覚ましい活躍を続けている。 2026年W杯のコロンビア代表5試合に先発したが、得点もアシストもなかった。代理人が新クラブ移籍を検討する間、彼は代表に集中する。
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