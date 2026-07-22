ミネソタ・ユナイテッドがハメス・ロドリゲスの退団を正式発表。元レアル・マドリードのスターはMLS挑戦わずか6ヶ月で幕を閉じた。

ミネソタは公式Xで「ジェームズ、すべてに感謝します」と投稿し、このコロンビア人MFの退団を発表した。

ロドリゲスは2026年2月、メキシコ・レオンとの契約を解除してルーンズに加入。チャンピオンズリーグで2度優勝したベテランの加入はチームにとって大きな補強だった。しかしクラブは、12月まで契約を延長するオプションを行使しないことを正式に決めた。







