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ミネソタ州、重度の脱水症状で入院した元レアル・マドリードのスター選手、ハメス・ロドリゲスの容体について最新情報を発表
コロンビア人選手が練習に復帰
ルーンズは、ロドリゲスが国際試合の合間に重度の脱水症状に見舞われたことを受け、月曜日にクラブの練習施設に姿を見せ、指導者の監督下での活動再開プログラムを開始したことを明らかにした。34歳の同選手のコンディションは、MLSでの公式戦復帰が許可される前に、医療スタッフによって慎重に評価されている。さらなる後退を防ぐため、トップチームへの復帰にあたっては厳格な医療プロトコルに従うことになる。
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ミネソタ州、深刻な健康に関する噂を否定
この健康上の緊急事態は、3月29日にコロンビア代表がフランス代表と行った親善試合後に発生した。試合後に体調不良を訴えたロドリゲスは、重度の脱水症状を治療するため、3月31日に点滴療法を受けるべく入院した。3日後に退院したものの、彼の容体に関する憶測が飛び交い始めた。
「ジェームズは本日4月6日（月）、クラブのトレーニング施設に姿を見せ、指導者の監督下で活動再開に向けたセッションに参加しました」とミネソタは公式声明で述べた。「チーム全体でのトレーニングへの復帰については、クラブの医療部門が定めたプロトコルに従い、彼の臨床的な回復状況に基づいて決定されます。
ミネソタ・ユナイテッドFCは、選手の健康とプライバシーを重く受け止めています。クラブおよび医療専門家は、横紋筋融解症を示す臨床的または検査上の証拠は一切ないことを明確に断言できます。」
MLSでの苦戦
2014年ワールドカップの得点王は、今年初めにミネソタへ移籍した。しかし、怪我や健康上の問題により、アメリカでの生活への適応は順調とはいえない。今シーズン、新チームでの出場時間はわずか39分にとどまっている。
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次は何が待っているのでしょうか？
ロドリゲスは今後、完全なコンディションを取り戻すべくリハビリを続ける。日曜日のMLSでミネソタがサンディエゴFCと対戦する際には、出場可能になる見込みだ。ルーンズは現在、6試合で勝ち点8を獲得し、ウェスタン・カンファレンスで9位につけており、首位のLAFCとは8ポイント差がついている。