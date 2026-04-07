ミネソタ州、重度の脱水症状で入院した元レアル・マドリードのスター選手、ハメス・ロドリゲスの容体について最新情報を発表

この健康上の緊急事態は、3月29日にコロンビア代表がフランス代表と行った親善試合後に発生した。試合後に体調不良を訴えたロドリゲスは、重度の脱水症状を治療するため、3月31日に点滴療法を受けるべく入院した。3日後に退院したものの、彼の容体に関する憶測が飛び交い始めた。

「ジェームズは本日4月6日（月）、クラブのトレーニング施設に姿を見せ、指導者の監督下で活動再開に向けたセッションに参加しました」とミネソタは公式声明で述べた。「チーム全体でのトレーニングへの復帰については、クラブの医療部門が定めたプロトコルに従い、彼の臨床的な回復状況に基づいて決定されます。

ミネソタ・ユナイテッドFCは、選手の健康とプライバシーを重く受け止めています。クラブおよび医療専門家は、横紋筋融解症を示す臨床的または検査上の証拠は一切ないことを明確に断言できます。」