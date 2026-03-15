試合は37分。ピサはモレオのPKゴールでリードしているが、ある審判の判定によって試合の流れが変わりかねない事態となった。トスカーナ勢のFW、ドゥロシンミが退場処分を受けたのだ。元ヴィクトリア・プルゼニのこの選手は、ミナに対して反則を犯したとして一発退場を命じられた。 映像は明白だ。ボールから離れた場所で両者が絡み合い、口論を交わした後、フォワードが相手の下半身と股間を蹴り上げた様子が映っている。インテル対ユヴェントスの試合の主審を務めた後、復帰したラ・ペンナ主審は退場を宣告し、フォワードの反応を罰した。

ピサ側の抗議も虚しく、主審の判断を変えることはできなかった。それ以降、ミナはアリーナ・ガリバルディのサポーターから標的となり、ボールに触れるたびにブーイングを浴びることとなった。そして、ハーフタイムにピサカーネ監督が選手を保護するためにミナを交代させ、ザッパを投入するという判断を下したことも、事態に拍車をかけた。 こうしてコロンビア人選手は再び批判の渦中に立たされることとなったが、その理由は、過去にも度々批判を浴びてきた行動に他ならない。