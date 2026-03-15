イェリー・ミナがまたやってしまった！ピッチ上での振る舞いや相手FWへの挑発で知られるカリアリのDFが、また新たな「犠牲者」を出した。 第29節のピサ対カリアリ戦で、このコロンビア人選手はネラッズーリのFWラフィウ・ドゥロシンミを退場へと追い込んだ。相手選手による長時間の引き止めと両者の口論の末、ドゥロシンミはディフェンダーを蹴り飛ばした。主審のラ・ペンナは即座に介入し、迷うことなくレッドカードを提示した。
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ミナがまたやってしまった！ドゥロシンミを挑発し、彼に蹴りを浴びせて退場処分に追い込んだ。カリアリのディフェンダーがこれまで「犠牲」にしてきた選手たち
試合は37分。ピサはモレオのPKゴールでリードしているが、ある審判の判定によって試合の流れが変わりかねない事態となった。トスカーナ勢のFW、ドゥロシンミが退場処分を受けたのだ。元ヴィクトリア・プルゼニのこの選手は、ミナに対して反則を犯したとして一発退場を命じられた。 映像は明白だ。ボールから離れた場所で両者が絡み合い、口論を交わした後、フォワードが相手の下半身と股間を蹴り上げた様子が映っている。インテル対ユヴェントスの試合の主審を務めた後、復帰したラ・ペンナ主審は退場を宣告し、フォワードの反応を罰した。
ピサ側の抗議も虚しく、主審の判断を変えることはできなかった。それ以降、ミナはアリーナ・ガリバルディのサポーターから標的となり、ボールに触れるたびにブーイングを浴びることとなった。そして、ハーフタイムにピサカーネ監督が選手を保護するためにミナを交代させ、ザッパを投入するという判断を下したことも、事態に拍車をかけた。 こうしてコロンビア人選手は再び批判の渦中に立たされることとなったが、その理由は、過去にも度々批判を浴びてきた行動に他ならない。
そもそもこの元バルセロナ選手は、自身の利益を得るためならあらゆる手段を講じることに慣れている。これまで何度もそうしてきたように、対戦相手を挑発することさえ厭わない。昨シーズンのリーグ戦で、それぞれモンツァとレッチェに所属していたダンブロージオとレビッチは、彼に対する反則行為で退場処分を受けた経験がある。 あるいはオシメンやジルクゼーも同様だ。彼は以前、相手をイライラさせようと執拗に挑発し、ついには相手の乳首を摘み取るという行為にまで及んだ。今年もまた、このコロンビア人選手はスポーツマンシップに欠ける振る舞いで目立っている。ゼグロヴァには顔を近づけて挑発し、キーンには筋肉を見せつけて応戦させた。しかし、彼に関する最も衝撃的な事例は、やはりモラタとの一件だろう。 実際、コモ対カリアリの試合で、相手の絶え間ないトラッシュトークと挑発に疲れ果てたスペイン人選手は、ファブレガスにピッチから外してほしいと頼んだ。