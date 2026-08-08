ミドルズブラは国内での今季初戦を好スタートで切り、EFLカップ1回戦でレクサムに1-0で勝利した。決勝点はランクシアーのこの試合唯一のゴールによるものだった。ビテクの加入は、ボロが厳しいチャンピオンシップの日程に備える中、ゴールマウスの質を即座に高めることが期待されている。ヘルベリの現在の主な課題は、プレミアリーグ昇格を目指す戦いで安定した成績を維持するため、これらの新戦力をチームに融合させることにある。