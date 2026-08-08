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ミドルズブラ、マンチェスター・ユナイテッドのラデク・ヴィテクを獲得 チャンピオンシップのGKとして記録的な1400万ポンドの移籍金に
ボロ、クラブ史上最高額の契約を締結
ミドルズブラは、ユナイテッドからビテクをGKとしてはチャンピオンシップ史上最高額となる1400万ポンドで獲得したと正式に発表した。この契約には、ユナイテッドに対する35％のセルオン条項、マッチングライツ、そして買い戻しオプションも含まれている。ビテクは、定期的なトップチームでの出場機会を求めて過去2年半を期限付き移籍で過ごした末、完全移籍を選択した。
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ビテク、クラブの野心を称賛。
ボロは、昨季にブリストル・シティで印象的なローン期間を過ごし、134セーブを記録して枠内被期待失点を8.7防いだGKの獲得を決めた。
リバーサイド・スタジアムへの移籍について、ビテクはクラブ公式ウェブサイトに次のように語った。「ここに来ることができて素晴らしい気分だ。自分にとって新たな挑戦であり、ボロの選手になれて本当にワクワクしている。ここで進められているプロジェクトは非常に印象的だ。なぜなら、クラブの野心と目指している方向性がはっきり見えるからだ。今、その一員になれたことをうれしく思う」
夏の再建は引き続き急ピッチで進んでいる
ビテクの加入により、今季のチャンピオンシップという過酷な戦いに臨むキム・ヘルベリの陣容はさらに強化された。チェコ人GKは、ジェレミー・サルミエント、マイルズ・ピアート＝ハリス、カイル・ジョゼフ、ウィル・ランクシャー、セバスティアン・ベルハルター、マックス・アーフステンに続き、ボロにとって今夏の移籍市場7人目の新戦力となる。クラブ上層部は、この大規模なスカッド刷新がチームを昇格争いへ押し上げることを期待している。
- Getty Images Sport
昇格争いが待ち受ける
ミドルズブラは国内での今季初戦を好スタートで切り、EFLカップ1回戦でレクサムに1-0で勝利した。決勝点はランクシアーのこの試合唯一のゴールによるものだった。ビテクの加入は、ボロが厳しいチャンピオンシップの日程に備える中、ゴールマウスの質を即座に高めることが期待されている。ヘルベリの現在の主な課題は、プレミアリーグ昇格を目指す戦いで安定した成績を維持するため、これらの新戦力をチームに融合させることにある。
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