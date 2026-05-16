ミドルズブラが「スパイゲート」と題した声明を発表し、EFLにサウサンプトンのチャンピオンシップ・プレーオフ決勝出場停止を要求した。

リバーサイドの首脳陣は、サウサンプトンのトンダ・エッカート監督による秘密工作が競技に与えた影響に強い憤りを表明した。

クラブは「試合直前の練習を視察・録画する行為はスポーツの健全性と公正を損なう。適切な処分は、サウサンプトンFCのチャンピオンシッププレーオフ決勝出場禁止だ」と主張した。

我々は、規制機関であるEFLが、競技の健全性を守り、全加盟クラブを保護し、プレミアリーグ昇格を目指して不公正かつ違法な優位性を得ようとする将来の試みを抑止するため、懲戒委員会においてそのような制裁措置を追求することを期待している。」