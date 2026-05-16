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ミドルズブラが「スパイゲート」と題した声明を発表し、EFLにサウサンプトンのチャンピオンシップ・プレーオフ決勝出場停止を要求した。
ボロ、目玉となる退場を要求
ミドルズブラは、サウサンプトンをハル・シティとの2億ポンドの昇格決定戦から除外するよう正式に要求し、イングランドのサッカー界を混乱に陥れた。発端は、セインツのアナリスト、ウィリアム・ソルト氏がロックリフ・パークで非公開練習を密かに録画したとされる事件だ。 準決勝を2試合合計2－1で落としたミドルズブラは、運営団体が対応しない場合、法的手段に訴えると警告した。その結果、EFLはサウサンプトンを告発し、緊急の懲戒聴聞会を開くことを決定した。
ティーズサイドの団体が正義を求めている
リバーサイドの首脳陣は、サウサンプトンのトンダ・エッカート監督による秘密工作が競技に与えた影響に強い憤りを表明した。
クラブは「試合直前の練習を視察・録画する行為はスポーツの健全性と公正を損なう。適切な処分は、サウサンプトンFCのチャンピオンシッププレーオフ決勝出場禁止だ」と主張した。
我々は、規制機関であるEFLが、競技の健全性を守り、全加盟クラブを保護し、プレミアリーグ昇格を目指して不公正かつ違法な優位性を得ようとする将来の試みを抑止するため、懲戒委員会においてそのような制裁措置を追求することを期待している。」
公聴会を巡る法的な対立が激化
ミドルズブラFCは、EFLがサウサンプトンFCを相手取った手続きへの介入を懲戒委員会が認めなかったことを受け、声明を発表した。
「当クラブは、本事案に直接影響を受け、関連証拠も有している。そのため、この決定を遺憾に思う。法的権利はすべて留保する。」
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ウェンブリーでの試合日程が危ぶまれている
独立懲戒委員会は5月19日までに招集され、両クラブの処分を決める。EFLは5月23日の決勝戦が混乱する可能性を認め、ミドルズブラの復帰や試合延期などの代替案を検討している。
内部告発による追加の違反が報じられており、状況が不安定なため、遠征ファンには払い戻し不可の宿泊予約を避けるよう警告が出されている。