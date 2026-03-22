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ミッドフィルダーのベルナルド・シルバがマンチェスター・シティ退団に近づく中、バルセロナ移籍実現への期待が薄れつつある理由
マンチェスター・シティで8年間過ごしたシルバ、新たな挑戦へ
31歳となったシルバは、エティハド・スタジアムで実り多い8年間を過ごした後、新たな挑戦に挑む準備が整っている。イングランドでの在籍期間中、彼はプレミアリーグ優勝6回、チャンピオンズリーグ優勝1回を含む計17のタイトルを獲得しており、2026年までにこの輝かしい実績をさらに伸ばす可能性も残されている。
バルセロナはかねてよりこのポルトガル人MFの獲得に関心を示しており、一時は移籍金を支払う用意もあった。しかし今や、代表通算107試合出場という実績を持つこの実力者を、無償で獲得できる可能性がある。
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シルバには、サウジアラビア、イタリア、ポルトガルからオファーが寄せられている
スペインのスポーツ紙『Sport』によると、シルバの「最優先事項は依然としてバルサでプレーすること」だという。彼は代理人ホルヘ・メンデスを介してバルサにオファーされたとされている。シルバは移籍を希望しているものの、「時間は移籍に不利に働いている」。
中東の資金力豊かなクラブから高額なオファーが出ていると報じられており、ユヴェントスもシルバをセリエAに迎え入れたい意向だ。また、古巣ベンフィカへの復帰も取り沙汰されている。
シルバはこれらすべての移籍先について「迷い」を抱いているとされる。彼はプレミアリーグからの移籍は確実であるとし、同リーグの他のチームでプレーする意向はないことを明らかにしている。
なぜバルセロナによるシルバ獲得に疑問の声が上がっているのか
バルセロナには興味深い好機が巡ってきたが、『スポルト』紙は、ハンス・フリック監督率いるチームにはすでにボール回しに長けたミッドフィールダーが十分に揃っている点を指摘している。その点を踏まえると、夏の移籍市場における優先事項はセンターバックと、もう1人のストライカーの獲得であると言われている。ベテランのポーランド人ストライカー、ロベルト・レヴァンドフスキの契約がまもなく満了を迎えるためだ。
カンプ・ノウの大規模な改修工事も含まれるバルサの財政難が広く報じられる中、補強面での「余地は極めて少ない」と言われている。
メンデス氏は、「家族の一部がバルセロナに住んでいるシルバにとって、現時点では金銭は優先事項ではない」と明言したとされる。彼はすでにその地域で多くの時間を過ごしており、単に根を下ろしたいと考えているだけだ。
シルバ側としては「減額オファー」も検討する意向だが、バルセロナ側は、すでに若手選手を優先している状況下で、彼がチームにどうフィットするかを判断するのに苦慮している。バルサは、すでに在籍しているスター選手たちの成長を阻害するつもりは一切ない。
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シルバは2026年ワールドカップの前に今後の去就を決めたいと考えている
現在、「大きなジレンマ」に直面しており、「近いうちに決断を下さなければならない」状況にある。シルバは、6月にワールドカップが開幕する前にこの状況が解決されることを望んでいる。彼は、クリスティアーノ・ロナウドらと共に世界の栄光を追い求める前に、自身の立場を明確にしたいと考えている。
シルバは、他の獲得候補チームを長く待たせておくわけにはいかないことを理解している。いずれ選択肢が消えてしまうからだ。バルセロナは、このポルトガル人選手がチームに有益な経験をもたらし、フリック監督率いるチームの「バランス」を向上させると評価しているが、近いうちに契約がまとまる見込みはない。
そのため、シルバは今シーズンの終盤戦において、シティの戦いに完全に集中できる状況にある。チームはカップ戦とプレミアリーグで国内タイトル争いを続けているが、プレミアリーグでは首位アーセナルとの9ポイント差を縮める必要がある。
シルバがバルセロナが再び獲得に動くかどうかを見極めるのを待つ一方で、元シティのチームメイトであるジュリアン・アルバレスは依然としてバルサの最優先ターゲットであり、アトレティコ・マドリードから引き抜くための正式なオファーが提示される見込みだ。
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