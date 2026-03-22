バルセロナには興味深い好機が巡ってきたが、『スポルト』紙は、ハンス・フリック監督率いるチームにはすでにボール回しに長けたミッドフィールダーが十分に揃っている点を指摘している。その点を踏まえると、夏の移籍市場における優先事項はセンターバックと、もう1人のストライカーの獲得であると言われている。ベテランのポーランド人ストライカー、ロベルト・レヴァンドフスキの契約がまもなく満了を迎えるためだ。

カンプ・ノウの大規模な改修工事も含まれるバルサの財政難が広く報じられる中、補強面での「余地は極めて少ない」と言われている。

メンデス氏は、「家族の一部がバルセロナに住んでいるシルバにとって、現時点では金銭は優先事項ではない」と明言したとされる。彼はすでにその地域で多くの時間を過ごしており、単に根を下ろしたいと考えているだけだ。

シルバ側としては「減額オファー」も検討する意向だが、バルセロナ側は、すでに若手選手を優先している状況下で、彼がチームにどうフィットするかを判断するのに苦慮している。バルサは、すでに在籍しているスター選手たちの成長を阻害するつもりは一切ない。