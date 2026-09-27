パレルモのレンツォ・バルベーラで土曜夜、ファブリツィオ・ミッコリの引退試合「The Last Match - Miccoli Legends Game」が開催された。多くの元セリエA選手が参加し、ファブリツィオ・ミッコリのチームはイタリアTVアーティスト代表と対戦した。
Getty Images Sport
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ミッコリ、『The Last Match a Palermo』：誰がいたのか、父ファブリツィオのアシストから息子ディエゴが決めたゴールに感動
出場者には、そのほか アマウリ、イリチッチ、バルザレッティ、ミリアッチョ、リベラーニ、シンプリシオ、カッサーニ、ボーヴォ、カッロッツィエーリ、ゴイアンが名を連ねた。ピッチには ボジノフ、ヌーノ・ゴメス、ナインゴラン、ディエゴ・ミッコリ（ファブリツィオの息子）、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・ジュニアも登場。ミッコリのチームを率いたのは ダビデ・バッラルディーニ。
現在パレルモを率いるフィリッポ・インザーギもピッチに立った。
この夜の最も感動的な場面の一つとなったのが、父ファブリツィオのアシストから決まったディエゴ・ミッコリのゴール。
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