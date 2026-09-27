出場者には、そのほか アマウリ、イリチッチ、バルザレッティ、ミリアッチョ、リベラーニ、シンプリシオ、カッサーニ、ボーヴォ、カッロッツィエーリ、ゴイアンが名を連ねた。ピッチには ボジノフ、ヌーノ・ゴメス、ナインゴラン、ディエゴ・ミッコリ（ファブリツィオの息子）、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・ジュニアも登場。ミッコリのチームを率いたのは ダビデ・バッラルディーニ。





現在パレルモを率いるフィリッポ・インザーギもピッチに立った。





この夜の最も感動的な場面の一つとなったのが、父ファブリツィオのアシストから決まったディエゴ・ミッコリのゴール。











