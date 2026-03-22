ミック・マッカーシー元アイルランド代表監督がロイ・キーンを「クソ野郎」と容赦なく罵倒し、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとの確執が再燃した

マッカーシーとキーン――どちらも物怖じせず本音を語ることで知られる直言家たち――は、この主要な国際大会を前に激しく対立した。彼らの舌戦は、新作映画のタイトルにもなった太平洋の島、サイパンで繰り広げられ、その結果、日本と韓国での試合が始まる前にキーンは帰国を余儀なくされた。

キーンは、アイルランド代表が合宿拠点として使用していた施設に不満を抱き、ある時期にはサッカーボールさえ支給されなかったと主張した。彼の不満は公の場で表明され、マッカーシーは監督として、その不備の一端に責任があると見なされた。

キーンは記者団に対し、岩のように硬いピッチについて次のように語った。「世界中で、私たちほどひどい状況にあり、あのような場所でプレーしている国は他に想像できない」。彼は「プリマドンナ」のような振る舞いをしたことを否定し、自身がプレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドで慣れ親しんだピッチとは著しく異なるこのピッチは「危険だ」と指摘した。