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ミック・マッカーシー元アイルランド代表監督がロイ・キーンを「クソ野郎」と容赦なく罵倒し、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとの確執が再燃した
キーンとマッカーシーの間には何があったのか？
マッカーシーとキーン――どちらも物怖じせず本音を語ることで知られる直言家たち――は、この主要な国際大会を前に激しく対立した。彼らの舌戦は、新作映画のタイトルにもなった太平洋の島、サイパンで繰り広げられ、その結果、日本と韓国での試合が始まる前にキーンは帰国を余儀なくされた。
キーンは、アイルランド代表が合宿拠点として使用していた施設に不満を抱き、ある時期にはサッカーボールさえ支給されなかったと主張した。彼の不満は公の場で表明され、マッカーシーは監督として、その不備の一端に責任があると見なされた。
キーンは記者団に対し、岩のように硬いピッチについて次のように語った。「世界中で、私たちほどひどい状況にあり、あのような場所でプレーしている国は他に想像できない」。彼は「プリマドンナ」のような振る舞いをしたことを否定し、自身がプレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドで慣れ親しんだピッチとは著しく異なるこのピッチは「危険だ」と指摘した。
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マッカーシーは明らかにキーンとの関係を修復できていない
実生活のドラマを大スクリーンで再現しようと試みた本作で、イーナ・ハードウィックがキーン役を演じ、クーガンがマッカーシー役を務めている。この映画は実際に起きた出来事を忠実に描いたものではなく、マッカーシーは自身の描かれ方にあまり感心していないようだ。
彼はこの事件、特にキーンについて語ることにうんざりしており、アイルランドの『ザ・サン』紙が主催したイベントで次のように語った。「もう24年になるだろうか？それでもまだそのことについて聞かれるんだ。つまり、こうした質疑応答の場でね。前回もキーンについて聞かれたんだ。
『彼は素晴らしい選手だし、最高のキャプテンだ。所属クラブでも、どこに行っても、彼が成し遂げたことは素晴らしい』と言ったんだ。『偉大な得点王だ』とも言った――するとみんながこっちを見てきたから――『俺が言ってるのは［元アイルランド代表のチームメイト］ロビー［・キーン］のことだ。あのクソ野郎のことじゃない』と付け加えたんだ。」
サイパン映画：アイルランドの伝説、新作映画に懐疑的
2023年にブラックプールで監督を最後に引退したマッカーシーは、あえて『サイパン』を観に行くことにした。しかし、彼は20分も経たないうちに「もう十分だ」と判断し、席を立った。
撮影前にクーガンと話をしていた彼は、次のように付け加えた。「家族全員で観に行ったんだけど、正直言ってクソみたいな作品だったよ。何より気になるのは、スティーブ・クーガンは身長が約173cmなのに、映画の中ではロイが彼より頭一つ分も背が高いんだ。マジで。 そう、彼（クーガン）とは話したよ。頼まれたからさ。でもその後、アイルランドの新聞で『俺が彼を指導した』なんて記事が出てたけど、とんでもない、俺は彼を指導なんかしてねえよ。」
アイルランドサッカー界のもう一人のレジェンド、元ストライカーのニール・クインも同イベントに出席し、クーガンの映画は見送ることにしたと明かした。元マンチェスター・シティおよびサンダーランドのストライカーは次のように語った。「見る意味なんてなかったよ。俺だってイライラしただろうからな。 友人が観てきて、『君が、何の役にも立たない完全な酔っ払いとして描かれているって知ったら喜ぶだろうな』と言ってきたんだ。それで俺は『ああ、まあ、そこだけはちょっと当たってるかもな！』って返したよ」
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キーンはコメンテーターとしての役割において、相変わらず率直な発言を続けている
キーンは2006年に現役を引退したが、今もなお世間の注目を集め続けている。54歳の彼は辛口な発言で知られ、スカイ・スポーツやITVなどのメディアで解説者として重要な役割を担っており、物議を醸すことも厭わず、常に率直な意見を述べている。
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