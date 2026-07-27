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翻訳者：
ミッキー・ファン・デ・ヴェンは、2025-26シーズンの不振を受け、移籍市場でのトッテナムの「新たな野心」を歓迎し、「情熱的」なロベルト・デ・ゼルビを称えた。
必要な方向転換
ヴァン・デ・ヴェンは、クラブが夏に実施した改革について率直に語った。選手陣への過去最高額投資は、メンタリティの重要な転換を示すという。2年連続17位に終わった混沌の2025-26シーズンを経て、この25歳は、新監督ロベルト・デ・ゼルビに2億3700万ポンドを投じた理事会の決断がロッカールームに必要だったと確信している。
オーストラリアでのプレシーズンツアー中、このセンターバックはBBCスポーツの取材にこう語った。「クラブが変化を遂げたことが見て取れるのは本当に良いことだ。クラブに新たな野心があることがわかる。これは長年ここにいる選手たちにとって非常に重要なことだ。昨シーズンはストレスが多く、我々としては受け入れがたい結果だった。だから、そのすべてを過去のものとして新たなシーズンに新鮮な気持ちで臨めることは大きな意味を持つ。」
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デ・ゼルビの戦術革命
3月下旬に就任したデ・ゼルビ監督は、前任者たちの現実的なスタイルから大きく転換し、攻撃的でポゼッションを重視するサッカーを浸透させている。ヴァン・デ・ヴェンはこの戦術変更に期待が高く、降格争いで自信を失った選手たちがイタリア人監督の加入で活力を取り戻したと語る。
「昨シーズンの監督とは状況が違ってくるだろう」とヴァン・デ・ヴェンは説明した。「ボールを保持する時間が長くなり、より『サッカーらしい』プレーができるようになると思う。攻撃的なサッカーを展開するようになるので、観客にとってもより楽しめるものになるだろう。 彼はチームに大きな情熱をもたらし、ピッチ上のメンタリティも大きく変わった。全員が落ち込んでいたからこそ、このエネルギーはまさに必要だった。プレシーズンから十分な時間をかけ、彼のサッカーをチームに浸透させることができた。とても楽しい」
過去最高を記録した移籍市場
スパーズはデ・ゼルビ監督の構想を前例のない資金力で後押しし、48時間で2度も移籍金記録を更新した。 ウェストハムから8500万ポンドでマテウス・フェルナンデスを獲得した直後、ニューカッスルからサンドロ・トナリを1億ポンドで招へいし、さらにブライトンからDFヤン・ポール・ファン・ヘッケを5200万ポンドで獲得。アンドルー・ロバートソン、マルコス・セネシ、マルティン・ドゥブラフカの3選手もフリーで加わった。
ファン・デ・ヴェンは、新戦力の質の高さがシドニー遠征中のチーム雰囲気をさらに盛り上げていると語る。「正直、チームの雰囲気は本当に良い」とディフェンダーは付け加えた。「デ・ゼルビ監督との仕事は本当に楽しい。それがこのプレシーズンで私たちが取り組んできたことであり、新たに加入した選手たちも信じられないほど素晴らしい。彼らはチームにうまく溶け込んでいる。」
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新たなキャンペーンを見据えて
プレシーズンで基盤を築いたデ・ゼルビ監督は、刷新されたチームを率い、この勢いをプレミアリーグの勝ち点へ結びつける課題に直面している。 同監督はすでに、新方針に不満がある選手は去るべきだと厳しく警告した。ヴァン・デ・ヴェンら主力は、結果とエンターテイメントを約束するビジョンを実行するだけだ。チームは現在オセアニアでプレシーズンツアー中。ニュージーランドでオークランドFCを破り、次は水曜にシドニーFCと対戦する。
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