3月下旬に就任したデ・ゼルビ監督は、前任者たちの現実的なスタイルから大きく転換し、攻撃的でポゼッションを重視するサッカーを浸透させている。ヴァン・デ・ヴェンはこの戦術変更に期待が高く、降格争いで自信を失った選手たちがイタリア人監督の加入で活力を取り戻したと語る。

「昨シーズンの監督とは状況が違ってくるだろう」とヴァン・デ・ヴェンは説明した。「ボールを保持する時間が長くなり、より『サッカーらしい』プレーができるようになると思う。攻撃的なサッカーを展開するようになるので、観客にとってもより楽しめるものになるだろう。 彼はチームに大きな情熱をもたらし、ピッチ上のメンタリティも大きく変わった。全員が落ち込んでいたからこそ、このエネルギーはまさに必要だった。プレシーズンから十分な時間をかけ、彼のサッカーをチームに浸透させることができた。とても楽しい」