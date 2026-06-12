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ミッキー・ファン・デ・ヴェンは「レベルアップ」して「世界トップクラス」になれるが、そのためには移籍が必要なのか？元トッテナムDFが移籍について助言する。
ヴァン・デ・ヴェンを擁するトッテナムは苦戦している
その圧倒的なスピードで知られる25歳のスピードスターは、2023年夏にヴォルフスブルクからトッテナムへ加入。現在、公式戦100試合出場まであとわずかだ。
ヨーロッパリーグで優勝しチャンピオンズリーグにも出場したが、2年連続17位という低迷で降格危機に立たされた。
チームとして成長が見えないため、スター選手がいつまで残留するか疑問視されている。キャリアの節目で重要なのは個人の野心だ。
仮に彼が退団を決意すれば、多くのクラブが門戸を開くはずだ。最高レベルで結果を残した実績と、欧州トップクラブが求める資質を備えている。
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ヴァン・デ・ヴェンは世界最高のセンターバックになれるか？
トッテナムがそのレベルに苦戦する一方で、ファン・デ・ヴェンの評価は上昇を続けている。 このオランダ人選手が世界最高のオールラウンドなセンターバックになれるかとの問いに、元トッテナムのスター、アルデルヴァイレルトはBOYLE Sportsとの提携でGOALにこう語った。「はい、[ヴァン・デ・ヴェン]には大きな強みがあります。誰もが彼のスピードを話題にしますが、それは事実です。背後に広いスペースがあっても1対1の守備ができるからです。だから彼は優秀なんです。
彼は正しいメンタリティを持つ。チームが不調でも、チームを助けたいという思いから自分だけ高いレベルを保つのは難しい。クラブの状況のせいで彼にとって最高のシーズンではなかったが、世界最高のセンターバックになるポテンシャルはある。
「もちろん本人にも向上すべき点はあるが、時にはチーム全体の課題でもある。彼は非常に優れた選手になる素質を持っており、まだ若いため成長の余地も大きい。クラブに残ってさらに磨いてほしい」
リヴァプール移籍が噂されるファン・デ・ヴェンは、2026年に移籍する必要があるのだろうか？
ヴァン・デ・ヴァンはリヴァプールへの移籍が噂されている。イブラヒマ・コナテがフリーエージェントで退団し、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクも7月に35歳になるため、リヴァプールは現在と将来を見据えて補強が必要だ。
リバプールが巨額オファーを提示すれば、トッテナムは貴重な戦力を残留させる覚悟が試される。クラブは環境を変えたい選手たちに、低迷した2シーズンを乗り越え再び上昇できると説得しなければならない。
ロンドンで成功できるか、それともリヴァプール移籍が近道かと問われた元ベルギー代表アルデルヴァイレルトはこう語った。「今は新監督がいるので、 彼にチームを築く時間を与えるべきだ。スパーズは素晴らしいクラブで、スタジアムや練習施設も整っている。結果が出れば、ここでプレーする喜びを感じられるはずだ。
残留は悪い選択肢ではない。今シーズンは波乱があったが、新しいシーズンで再び勝てるよう願っている」
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デ・ゼルビ監督、トッテナムの不振打破へ意気込む
ロベルト・デ・ゼルビは2025-26シーズン、トッテナムをプレミアリーグ残留に導き、現在も指揮を執る。彼はチームに闘志を取り戻させ、スパーズは必要な時に底力を見せた。
クラブは2029年まで契約が残るヴァン・デ・ヴェンを残留させれば、貴重な勝ち点を重ねる上で彼が一層重要な役割を果たすだろう。彼の闘志あふれるプレーはチームに不可欠であり、眠れる巨人の目覚めを後押しするはずだ。
トビー・アルデルヴェイレルトは、BOYLE Sports 2 Goals Aheadと提携したGOALの独占インタビューに応じた。早期決済オファーを使えば、ファンは試合中にいつでも2点リード（2-0、3-1、4-2など）となった時点で即座に払い戻しを受けられる。 詳細はBOYLE Sportsをご覧ください。