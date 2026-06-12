その圧倒的なスピードで知られる25歳のスピードスターは、2023年夏にヴォルフスブルクからトッテナムへ加入。現在、公式戦100試合出場まであとわずかだ。

ヨーロッパリーグで優勝しチャンピオンズリーグにも出場したが、2年連続17位という低迷で降格危機に立たされた。

チームとして成長が見えないため、スター選手がいつまで残留するか疑問視されている。キャリアの節目で重要なのは個人の野心だ。

仮に彼が退団を決意すれば、多くのクラブが門戸を開くはずだ。最高レベルで結果を残した実績と、欧州トップクラブが求める資質を備えている。