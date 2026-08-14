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「ミスを犯すことへの恐れ」 ベテラン主審アンソニー・テイラーがイングランドのサッカー界を去る衝撃決断を下した理由
テイラーがイングランドの審判職を退く
テイラーは審判としての20年間のキャリアを終えたことで、来季開幕時のイングランドサッカーには関わらない。47歳のテイラーはイングランドで668試合を担当し、国内のあらゆる決勝戦に加え、国際試合163試合でも主審を務めた。
ピッチ上での最後の試合は、7月6日に行われたワールドカップ・ラウンド16のスペイン対ポルトガルで、スペインが1-0で勝利した一戦だった。この担当後、テイラーはイングランドサッカーを取り巻く絶え間ないプレッシャー、厳しい視線、そして外部からの意見を理由に、突然審判業から退く決断を下した。
テイラーは今後、トルコサッカー連盟のエリート審判部門ディレクターとして、まったく新たな挑戦に臨む。本人は精神面でも肉体面でもピッチを離れる準備ができていると感じており、その豊富な経験を共有していく考えだ。
- AFP
精神的な負担と自信喪失
自身の決断について『BBC Sport』に説明したテイラーは、厳しい監視やミスを犯すことへの恐れが、時間の経過とともに審判の精神状態に必ず影響を及ぼすことを率直に認めた。
「プレッシャーや厳しい目が気にならないと言う審判がいるなら、それは嘘になる。なぜなら、それは人間として自然な反応だからだ」とテイラーは説明した。「あらゆるレベルで審判が直面する課題の一つは、実際に自分たちが直面している困難を理解することだ。
「ミスを犯すことへの恐れ、外部の意見、観客、監督、親、メディア、同僚。こうしたすべてが自信喪失や確信の欠如につながり、そうなると事態は制御不能な方向へ進み、自分がピッチ上でしていることにまったく自信を持てなくなってしまう。
「引退を決断したのは、今の役割において自分の体と心が自然な区切りを迎え、新たな旅に出る準備ができたからだ。それに、私の経験や知識を非常に高く評価し、自分がとても前向きな影響を与えられると考えてくれる人たちがいることは、本当に恵まれていると思う」
空港での虐待と家族の犠牲
トップレベルの審判を務めることによる私生活面での大きな代償もまた、テイラーが第一線から退く決断に強く影響した。2023年のヨーロッパリーグ決勝後、この審判員はブダペスト空港で家族とともに激怒したローマのサポーターに詰め寄られたことで広く知られている。その心的外傷となる出来事の後、テイラーの家族は、彼が日常的に受けていた憂慮すべきレベルの中傷を理由に、試合を観に来なくなった。家族生活とトップレベルでのレフェリングを両立させることは、ますます難しくなっていった。
「間違いなく、あなたが考えることの一つは、自分がやっていることを続けるために、長年にわたって家族や友人が払ってきた大きな犠牲だ」と、彼は付け加えた。
「家庭生活は後回しになる。だからこそ、それは私が一歩引くことを決めた大きな理由の一つだった。そこには、最高レベルの審判に向けられる厳しい視線や求められるものも重なっていた。
「そして、それは必ずしも自分がそうした要求に対処できなくなっているという意味ではない。ただ、こうした種類のプレッシャーからは、身体も心も休息を必要としていると感じる時点が来るということだ」
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トルコで新たな章が始まる
テイラーは、身体能力の低下や高まるプレッシャーによって追い込まれるのではなく、自らの意思で審判キャリアに終止符を打つことを決意していた。ピッチ上での歩みをワールドカップで締めくくることは、エグゼクティブリーダーシップへ移行するうえで理想的なタイミングとなった。
今後はトルコサッカー連盟で新たな管理職に就く。テイラーは、トップレベルで積み重ねてきた数十年の経験が高く評価されていることに感謝を示し、次世代のエリート審判員の育成に向けて準備を進めている。
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