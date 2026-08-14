トップレベルの審判を務めることによる私生活面での大きな代償もまた、テイラーが第一線から退く決断に強く影響した。2023年のヨーロッパリーグ決勝後、この審判員はブダペスト空港で家族とともに激怒したローマのサポーターに詰め寄られたことで広く知られている。その心的外傷となる出来事の後、テイラーの家族は、彼が日常的に受けていた憂慮すべきレベルの中傷を理由に、試合を観に来なくなった。家族生活とトップレベルでのレフェリングを両立させることは、ますます難しくなっていった。

「間違いなく、あなたが考えることの一つは、自分がやっていることを続けるために、長年にわたって家族や友人が払ってきた大きな犠牲だ」と、彼は付け加えた。

「家庭生活は後回しになる。だからこそ、それは私が一歩引くことを決めた大きな理由の一つだった。そこには、最高レベルの審判に向けられる厳しい視線や求められるものも重なっていた。

「そして、それは必ずしも自分がそうした要求に対処できなくなっているという意味ではない。ただ、こうした種類のプレッシャーからは、身体も心も休息を必要としていると感じる時点が来るということだ」