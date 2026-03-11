「ミスをしたのは選手であって、監督じゃない！」－トッテナムのアトレティコ・マドリード戦敗戦における早期交代への反応でアントニン・キンスキーが非難を浴びる

CBSスポーツのインタビューで、元ワトフォードFWディーニーは次のように述べた。「選手が一発退場した時、誰もが交代を経験する。チームメイトの隣に座り、共に耐え抜くんだ。彼が苦しい状況なら、君も巻き込まれる…ちなみにミスを犯したのは監督でも他でもない、彼自身だ。監督が交代を決めた以上、君はチームと共に座らねばならない」

キンスキーがカメラの前で感情を隠した行為が正しかったか問われると、ディーニーはさらに踏み込んだ。「違う。なぜなら我々は今、チームとして、集団として塹壕戦を強いられている状況だ。自己憐憫に浸る時間も、考えを整理する時間も許されない。全員がこの状況に直面しているんだ」