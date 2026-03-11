AFP
「ミスをしたのは選手であって、監督じゃない！」－トッテナムのアトレティコ・マドリード戦敗戦における早期交代への反応でアントニン・キンスキーが非難を浴びる
キンスキーの首都での悪夢
2025年1月にスラヴィア・プラハからトッテナムに加入したチェコ代表選手は、欧州デビュー戦で歴史に残る不名誉な記録を刻むこととなった。スパーズは15分足らずで3失点を喫し、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントにおけるチーム最速の3点ビハインド記録を更新した。 キンスキーのミス（パスミスやクリアの失敗を含む）により、暫定指揮官イゴール・トゥドールは開始20分以内にグイリエルモ・ヴィカリオとの交代を余儀なくされた。ピッチを去る彼の姿は明らかに落胆しており、トゥドールの選手管理能力に疑問が投げかけられた。しかし元プレミアリーグストライカーのディーニーが指導陣擁護の先頭に立ち、責任はゴールキーパーのみにあると主張している。
ディーニーは遠慮しない
CBSスポーツのインタビューで、元ワトフォードFWディーニーは次のように述べた。「選手が一発退場した時、誰もが交代を経験する。チームメイトの隣に座り、共に耐え抜くんだ。彼が苦しい状況なら、君も巻き込まれる…ちなみにミスを犯したのは監督でも他でもない、彼自身だ。監督が交代を決めた以上、君はチームと共に座らねばならない」
キンスキーがカメラの前で感情を隠した行為が正しかったか問われると、ディーニーはさらに踏み込んだ。「違う。なぜなら我々は今、チームとして、集団として塹壕戦を強いられている状況だ。自己憐憫に浸る時間も、考えを整理する時間も許されない。全員がこの状況に直面しているんだ」
彼のキャリアを台無しにした
複数の元ゴールキーパーがキンスキーを擁護し、テュドールの選手管理能力に疑問を呈した。特にジョー・ハートは、チェコ人GKがピッチを去る際に無視したかのような態度を見せた暫定監督の行動を強く非難した。 元イングランド代表の守護神はこう語った。「彼はトゥドールの前を通り過ぎたが、トゥドールはまったく気づかなかった。これが選手管理だとしたら、私は呆然とする。彼はそこに立ち尽くし、何も起きていないふりをした」この見解はマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ピーター・シュマイケルも支持し、トゥドールが「彼のキャリアを完全に台無しにした」と主張した。
スパーズの危機が深まる中、アンフィールド遠征が迫る
トッテナムにとってさらに悪いことに、アトレティコとのラウンド16第1戦では二重の負傷者が出た。クリスティアン・ロメロとジョアン・パルヒーニャの両選手が激しい衝突に巻き込まれ、今週末のリバプール戦（プレミアリーグ）への出場が危ぶまれている。トゥドール監督の守備の要となる選手たちの離脱は、出場停止中のミッキー・ファン・デ・フェンを欠く中でのアンフィールド遠征を控えた最悪のタイミングだ。
「信じられない」とトゥドル監督はチームの不運に呆れたように語った。「試合を終えた途端、2人の選手が[負傷退場]し、さらにミッキー[・ファン・デ・フェン]は[リバプール戦での]退場処分で出場停止だ。まるで全てが我々に逆らっているようだ。信じられない」
