イングランドDFジャレル・クアンサーは、トーマス・トゥヘル監督率いるチームがウェンブリー・スタジアムで世界王者スペインを相手に後半のリードを守れず、2-3で敗れたことに悔しさをにじませた。イングランドはラミン・ヤマルに早い時間帯に先制を許したものの、アンソニー・ゴードンとハリー・ケインのゴールで気迫のこもった反撃を見せた。

しかし、ケインのPKがクロスバーを直撃するなど後半に決定機を逃したことで、スペインに逆転勝利を許した。

クアンサーは、重要な場面を生かし切れなかったことが、トップクラスの相手との対戦で決定的だったと指摘した。