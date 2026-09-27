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「ミスの代償を払わされた！」。ジャレル・クアンサーが世界王者相手のイングランド敗戦後に明確なメッセージを送る
クアンサー、スペインとの接戦での敗戦で逸したチャンスを悔やむ
イングランドDFジャレル・クアンサーは、トーマス・トゥヘル監督率いるチームがウェンブリー・スタジアムで世界王者スペインを相手に後半のリードを守れず、2-3で敗れたことに悔しさをにじませた。イングランドはラミン・ヤマルに早い時間帯に先制を許したものの、アンソニー・ゴードンとハリー・ケインのゴールで気迫のこもった反撃を見せた。
しかし、ケインのPKがクロスバーを直撃するなど後半に決定機を逃したことで、スペインに逆転勝利を許した。
クアンサーは、重要な場面を生かし切れなかったことが、トップクラスの相手との対戦で決定的だったと指摘した。
- News Images
DFがトップレベルでのミスの厳しい現実を強調
UEFAのインタビューで、クアンサーは試合におけるわずかな差の厳しさを振り返り、トップレベルのチームはミスを即座に罰すると説明した。23歳のDFは、アレックス・バエナとミケル・オヤルサバルにゴールを許す前に、イングランドには3-1に突き放す十分なチャンスがあったと認めた。
それでもクアンサーは、イングランドの攻撃面には多くの好材料があったと見ている。
「どんなビッグゲームでも、試合の流れが変わる瞬間はある。特に世界王者が相手ならなおさらだ」とクアンサーは説明した。「僕たちには得点する大きなチャンスがたくさんあった。世界最高のチームを相手にすれば、ミスは必ず罰せられる」
イングランド代表、トップレベルの逆境への対処を学ぶ
イングランドが最近、アルゼンチン、フランス、スペインという国際舞台の強豪と対戦した試合を振り返り、クアンサーはチームが着実に世界最高峰との差を縮めていると強調した。また、試合の流れが相手に傾いた場面で、チームメートがよりうまく対応すべきだと訴えた。
リヴァプールのDFは、イングランドが近いうちにこうした紙一重の勝負で勝つ側に回れると強く信じていることを明かした。
「少し苦しい状況に直面した時、もっと良くならなければならない」とクアンサーは認めた。「僕たちは最高レベルで戦っている。そうした僅差の勝負で自分たちが良い側に立てると、私は確信している」
- Anadolu Agency
イングランド、チェコ戦での即時反応を目指す
イングランドは火曜日のネーションズリーグに向けて照準を切り替え、プラハでチェコと対戦する。トゥヘル監督率いるチームは、新たなキャンペーン初勝利を目指し、グループ突破へ向けて軌道に乗せたいところだ。
同じ夜には、ウェンブリーでの勝利に続いて、スペインがセビージャでクロアチアを迎え撃つ。
クアンサーは、プラハ遠征でも守備陣の先発の座を維持することを目指している。
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