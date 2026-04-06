ミスが許されない試練…アルベロア、バイエルンの猛攻に耐える戦略を練る

レアル・マドリードは、今シーズン最も困難な一戦に臨む。ミスが許されない欧州の舞台で、バイエルン・ミュンヘンは驚異的な得点力を武器に、圧倒的な攻撃力を誇っている。
レアルのアルヴァロ・アルビラ監督は、バイエルンの圧倒的な攻撃を食い止めるための最適な守備策を見出さなければならない。
バイエルン・ミュンヘンは明日火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦として、ベルナベウ・スタジアムでレアル・マドリードと対戦する。
レアル・マドリードは、今シーズン最も困難な一戦に臨む。ミスが許されない欧州の舞台で、バイエルン・ミュンヘンは驚異的な得点力を武器に、圧倒的な攻撃力を誇っている。
レアルのアルヴァロ・アルビラ監督は、バイエルンの圧倒的な攻撃を食い止めるための最適な守備策を見出さなければならない。
バイエルン・ミュンヘンは明日火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦として、ベルナベウ・スタジアムでレアル・マドリードと対戦する。
試合前の分析記事で、スポーツ紙『スポルト』は、レアル・マドリードにとって最も影響力の大きい欠場者であるGKティボ・クルトワを、守備の鍵と指摘した。
同紙は次のように報じた。「アルビロアは、バイエルンの得点マシンに対抗するための最大の鍵は、ブラジル人選手エデル・ミリタオにあると考えている。このブラジル人DFは、その身体能力、試合を読む力、そして複雑な1対1の局面への対応力により、迷いなく第一候補と見なされている」。
アルビロアがミリティオを頼りにするのは、根拠のないことではない。このような大一番は、特に今季ブンデスリーガで100ゴールを記録し、1試合あたり4ゴール近い得点率を誇るチームを相手に、守備の細部に勝敗が決まることが多いという確信があるからだ。
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同紙は次のように続けた。「バイエルン・ミュンヘンが今シーズン記録した数字は、どの対戦相手にも多大なプレッシャーをかけるものだ。このドイツのチームは試合を支配するだけでなく、それを次々とゴールへと結びつけており、守備のわずかなミスも極めて大きな代償を伴うことになる」。
さらに同紙は次のように続けた。「この現実により、レアル・マドリードは緻密な守備体制を敷くことを余儀なくされており、リスクを冒したり油断したりする余地はない。戦術的な分析によれば、スペースを狭め、素早い切り替えを制限する必要があるが、これらはバイエルンが優位に立つ点である」。
この一戦は、ミレイタオが怪我から復帰するタイミングと重なり、コーチ陣にとって大きな精神的・戦術的な後押しとなる。 同選手は、その身体能力とスピードを活かし、ロングボールや直接的な競り合いに対応できる状態にあるようだ。彼の存在はチームの守備のバランスを取り戻し、大陸屈指の強力な攻撃陣を相手に、チームメイトにさらなる自信を与えることになる。
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スポーツ紙は次のように続けた。「アルビロアが主導する戦術は、堅固さと規律を基盤としており、相手に息をつく隙を与えないチームと対峙するものだ」。
さらに同紙は、「戦略は明確だ。スペースを封じ、ミスを減らし、プレッシャーを吸収できる守備の『要』としてミレイタオに頼る」と付け加えた。
これほど重要な欧州の夜においては、些細なディテールが勝敗を分ける。そして、容赦なく相手を懲らしめることに慣れたチームを相手に、いかなるミスも大きな代償を伴うことになるだろう。