ミスが許されない試練…アルベロア、バイエルンの猛攻に耐える戦略を練る

試合前の分析記事で、スポーツ紙『スポルト』は、レアル・マドリードにとって最も影響力の大きい欠場者であるGKティボ・クルトワを、守備の鍵と指摘した。

同紙は次のように報じた。「アルビロアは、バイエルンの得点マシンに対抗するための最大の鍵は、ブラジル人選手エデル・ミリタオにあると考えている。このブラジル人DFは、その身体能力、試合を読む力、そして複雑な1対1の局面への対応力により、迷いなく第一候補と見なされている」。

アルビロアがミリティオを頼りにするのは、根拠のないことではない。このような大一番は、特に今季ブンデスリーガで100ゴールを記録し、1試合あたり4ゴール近い得点率を誇るチームを相手に、守備の細部に勝敗が決まることが多いという確信があるからだ。

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