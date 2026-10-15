昨季のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れた悔しさが、今度こそ目標を達成するというチームの決意をさらに強めている。

今季の2冠達成に向けてチームの準備は整っているかと問われたメリーノは、こう答えた。「もちろんだ。それが僕たちの考え方であり、目標でもある。昨季は本当に、本当にあと少しのところまで行った。それで、僕たちにはその力があると分かった。今は細部が重要だ。大事な場面で集中し、準備を整えておくことだし、もちろん僕たちは達成できると信じている」

来週、バイエルン・ミュンヘンと対戦するためドイツへ向かうのを前に、アーセナルには、マルティン・スビメンディが足首の問題を克服したという朗報が届いた。リーズ・ユナイテッド戦の勝利後、練習中に負ったものだ。一方、ピエロ・インカピエはエミレーツ・スタジアムで、より強い打撲を負った。

両選手の状態について、ミケル・アルテタ監督はこう説明した。「スビはかなり、かなり良くなっている。ピエロも回復しているが、状態はより深刻なようだ。復帰まで数週間はかかると思うが、正確に何週間になるかは分からない」