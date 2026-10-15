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imago-sport-1084511265.jpgPRESSE SPORTS
Adhe Makayasa
翻訳者：

ミケル・メリーノ、アーセナルはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠へ「準備ができている」と強調。目標は「すべてを勝ち取ること」と明かす

ミケル・メリーノ
アーセナル
プレミアリーグ
UEFAチャンピオンズリーグ

ミケル・メリーノは、アーセナルには今季、国内と欧州の両方で頂点に立つために必要な実績があると確信している。昨季、トップリーグ優勝から遠ざかっていた20年間に終止符を打ったばかりのアーセナルについて、スペイン人MFは、ミケル・アルテタ率いるチームが今度は欧州の舞台でもさらに一歩前進できると考えている。

  • スペイン人MF、歴史的なタイトル獲得を目指す

    スペイン代表選手は、アーセナルが今季のタイトル総なめを目指す中、イングランド1部リーグとチャンピオンズリーグの両方で優勝する準備ができていると宣言した。その強い自信の背景には、昨季、22年ぶりにリーグ優勝を果たしたことに加え、今季の開幕から公式戦10試合で9勝を挙げていることがある。アーセナルがここまでに喫した唯一の黒星は、ブライトンとのアウェー戦での衝撃的な0-3の敗戦で、これによりマンチェスター・シティとの勝ち点差は3となっている。

  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    無敗の継続が大陸大会での成功への自信を強める

    火曜夜のリール戦での快勝により、今季の欧州での戦績は2戦2勝となった。アーセナルは約2年間にわたるリーグフェーズでの連勝を14試合に伸ばした。

    その好調ぶりと今季のチームの最終的な目標について、メリーノは『ESPN』が伝えたところによると、こう語った。「本当に信じられないような連勝だ。自分たちが歴史をつくっているのは分かっている。同時に、試合に勝つことがどれほど難しいかも分かっている。だからこそ、自分たちが成し遂げていることについて、チームを高く評価している」

    「目標はチャンピオンズリーグで優勝し、プレミアリーグで優勝し、すべてを勝ち取ることだ。それが監督の望みであり、ファンの望みでもある。そして、選手である自分たちもそれを望んでいる」

  • パリでの痛恨の挫折が選手たちを奮い立たせる

    昨季のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れた悔しさが、今度こそ目標を達成するというチームの決意をさらに強めている。

    今季の2冠達成に向けてチームの準備は整っているかと問われたメリーノは、こう答えた。「もちろんだ。それが僕たちの考え方であり、目標でもある。昨季は本当に、本当にあと少しのところまで行った。それで、僕たちにはその力があると分かった。今は細部が重要だ。大事な場面で集中し、準備を整えておくことだし、もちろん僕たちは達成できると信じている」

    来週、バイエルン・ミュンヘンと対戦するためドイツへ向かうのを前に、アーセナルには、マルティン・スビメンディが足首の問題を克服したという朗報が届いた。リーズ・ユナイテッド戦の勝利後、練習中に負ったものだ。一方、ピエロ・インカピエはエミレーツ・スタジアムで、より強い打撲を負った。

    両選手の状態について、ミケル・アルテタ監督はこう説明した。「スビはかなり、かなり良くなっている。ピエロも回復しているが、状態はより深刻なようだ。復帰まで数週間はかかると思うが、正確に何週間になるかは分からない」

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  • imago-sport-1084492771.jpgEvery Second Media

    王者には厳しいアウェー遠征が待ち受ける

    プレミアリーグの現王者は、まず今週末のシティ・グラウンドでノッティンガム・フォレストと対戦する国内でのアウェー戦に目を向けなければならない。この試合では、ズビメンディが再び出場候補に入る見込みだ。その一戦を終えると、アルテタ率いるチームはドイツへ飛び、ブンデスリーガの強豪バイエルンとの大一番に臨む。アーセナルにとってこの欧州での対戦は、チャンピオンズリーグのグループステージでの驚異的な連勝を15試合に伸ばすチャンスとなる。

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2026年10月18日

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