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ミケル・メリーノ、アーセナルはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠へ「準備ができている」と強調。目標は「すべてを勝ち取ること」と明かす
スペイン人MF、歴史的なタイトル獲得を目指す
スペイン代表選手は、アーセナルが今季のタイトル総なめを目指す中、イングランド1部リーグとチャンピオンズリーグの両方で優勝する準備ができていると宣言した。その強い自信の背景には、昨季、22年ぶりにリーグ優勝を果たしたことに加え、今季の開幕から公式戦10試合で9勝を挙げていることがある。アーセナルがここまでに喫した唯一の黒星は、ブライトンとのアウェー戦での衝撃的な0-3の敗戦で、これによりマンチェスター・シティとの勝ち点差は3となっている。
- Getty Images Sport
無敗の継続が大陸大会での成功への自信を強める
火曜夜のリール戦での快勝により、今季の欧州での戦績は2戦2勝となった。アーセナルは約2年間にわたるリーグフェーズでの連勝を14試合に伸ばした。
その好調ぶりと今季のチームの最終的な目標について、メリーノは『ESPN』が伝えたところによると、こう語った。「本当に信じられないような連勝だ。自分たちが歴史をつくっているのは分かっている。同時に、試合に勝つことがどれほど難しいかも分かっている。だからこそ、自分たちが成し遂げていることについて、チームを高く評価している」
「目標はチャンピオンズリーグで優勝し、プレミアリーグで優勝し、すべてを勝ち取ることだ。それが監督の望みであり、ファンの望みでもある。そして、選手である自分たちもそれを望んでいる」
パリでの痛恨の挫折が選手たちを奮い立たせる
昨季のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れた悔しさが、今度こそ目標を達成するというチームの決意をさらに強めている。
今季の2冠達成に向けてチームの準備は整っているかと問われたメリーノは、こう答えた。「もちろんだ。それが僕たちの考え方であり、目標でもある。昨季は本当に、本当にあと少しのところまで行った。それで、僕たちにはその力があると分かった。今は細部が重要だ。大事な場面で集中し、準備を整えておくことだし、もちろん僕たちは達成できると信じている」
来週、バイエルン・ミュンヘンと対戦するためドイツへ向かうのを前に、アーセナルには、マルティン・スビメンディが足首の問題を克服したという朗報が届いた。リーズ・ユナイテッド戦の勝利後、練習中に負ったものだ。一方、ピエロ・インカピエはエミレーツ・スタジアムで、より強い打撲を負った。
両選手の状態について、ミケル・アルテタ監督はこう説明した。「スビはかなり、かなり良くなっている。ピエロも回復しているが、状態はより深刻なようだ。復帰まで数週間はかかると思うが、正確に何週間になるかは分からない」
- Every Second Media
王者には厳しいアウェー遠征が待ち受ける
プレミアリーグの現王者は、まず今週末のシティ・グラウンドでノッティンガム・フォレストと対戦する国内でのアウェー戦に目を向けなければならない。この試合では、ズビメンディが再び出場候補に入る見込みだ。その一戦を終えると、アルテタ率いるチームはドイツへ飛び、ブンデスリーガの強豪バイエルンとの大一番に臨む。アーセナルにとってこの欧州での対戦は、チャンピオンズリーグのグループステージでの驚異的な連勝を15試合に伸ばすチャンスとなる。
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