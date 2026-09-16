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ミケル・メリーノ、アーセナルの「信じられない」10代の逸材マックス・ドウマンを称賛 ラミン・ヤマルになぞらえて大胆比較
アーセナルで特別な才能が台頭する
メリーノは、アーセナルの新鋭ダウマンを絶賛した。スペイン代表の同選手は、この高い評価を受けるティーンエージャーについて、「信じられない才能」の持ち主であり、すでにトップチームのプロたち相手にも十分に渡り合えることを証明していると考えている。ダウマンは、アーセナルで大きな興奮を呼んでいる最新のアカデミー出身選手だ。その急速な成長は、世界で最も注目を集める若手の一人との比較さえ呼んでいる。
メリーノは、ダウマンと代表チームのチームメートであるヤマルの間に明確な共通点を見ている。このウイングは16歳でバルセロナでブレークを果たし、その後はスペインのEURO 2024制覇、そしてこの夏のワールドカップ優勝で輝きを放った。
- AFP
最も大きな注目を浴びる舞台で輝く
メリーノによれば、ダウマンがヤマルに最も似ている点は、その恐れを知らないメンタリティーにある。両ティーンエイジャーはともに、トップチームの舞台に引き上げられても臆することなくプレーできる力を示してきた。
『Sky Sports』が伝えたところによると、メリーノは「ええ、性格という点ではいくつか共通点があると思う。彼らは注目を浴びることを気にしないし、プレッシャーが最も高まる場面でこそ力を発揮する。常に挑戦を受け入れる姿勢があって、まったく物おじしない。たとえこの競技界のビッグネームたちを相手にしてもそうで、とてもよく似ている」と説明した。
急速な飛躍の中でも地に足をつける
その明らかな能力にもかかわらず、ダウマンはクラブ内で地に足をつけた姿勢を保っている。メリーノは、このように若い才能をチームに溶け込ませるには、励ましと現実を見せることの繊細なバランスが必要だと強調した。
「ラミンやマックスのような選手たちのいいところは、特別な才能を持っている一方で、同時にとても謙虚だということだ」とメリーノは付け加えた。「彼らは常に学ぼうとし、ベテランの話にも耳を傾ける。その姿勢は何にも代えがたい。
「だからこそ、彼がいてくれて本当にうれしい。ただ同時に、彼も自分が助けを受けるためにここにいるのだと分かっているし、時には少し強く促すことがあっても、それが自分のためだと理解している。とてもいい子だ。
「彼は大きな才能の持ち主で、私たちは彼をしっかり守っていかなければならない。同時に、彼を引き続き後押ししていく必要もある。彼は学び続けなければならない。常に目と耳を開いておくことだ。まだ多くの面で大きく伸びる余地があり、そのことは彼自身も分かっている。だから私たちはそばで支えながら、彼を最高のレベルへ導いていくつもりだ」
- Getty Images Sport
自身の究極のポテンシャルに到達する
ドウマンは最近、アーセナルで見事なパフォーマンスを披露し、カラバオカップ3回戦のイプスウィッチ・タウン戦で2得点を挙げ、4-2の勝利に貢献した。まだトップチームで定期的な出場時間は確保できていないものの、16歳の同選手は引き続きアーセナルのユースチームで成長を続けることに集中している。
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