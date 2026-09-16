その明らかな能力にもかかわらず、ダウマンはクラブ内で地に足をつけた姿勢を保っている。メリーノは、このように若い才能をチームに溶け込ませるには、励ましと現実を見せることの繊細なバランスが必要だと強調した。

「ラミンやマックスのような選手たちのいいところは、特別な才能を持っている一方で、同時にとても謙虚だということだ」とメリーノは付け加えた。「彼らは常に学ぼうとし、ベテランの話にも耳を傾ける。その姿勢は何にも代えがたい。

「だからこそ、彼がいてくれて本当にうれしい。ただ同時に、彼も自分が助けを受けるためにここにいるのだと分かっているし、時には少し強く促すことがあっても、それが自分のためだと理解している。とてもいい子だ。

「彼は大きな才能の持ち主で、私たちは彼をしっかり守っていかなければならない。同時に、彼を引き続き後押ししていく必要もある。彼は学び続けなければならない。常に目と耳を開いておくことだ。まだ多くの面で大きく伸びる余地があり、そのことは彼自身も分かっている。だから私たちはそばで支えながら、彼を最高のレベルへ導いていくつもりだ」