Sports Press Photo
翻訳者：
ミケル・メリーノ、「とても誇りに思う」 アーセナル主将務める イプスウィッチ・タウン戦のカラバオカップ勝利でアーセナル勢が躍動
アーセナルがイプスウィッチに快勝
マックス・ダウマンが火曜夜に先制点を挙げると、ノニ・マドゥエケが前半に決定力の高いフィニッシュでアーセナルのリードを2点に広げた。後半にはダウマンがこの日2点目を追加し、メリーノが正確なシュートで圧勝を締めくくった。イプスウィッチもアニス・メフメティとチュバ・アクポムのゴールで追い上げたが、アーセナルは危なげなく4回戦進出を決めた。
- Every Second Media
メリーノ、主将役を満喫
このスペイン人MFは、チームメートを率いてピッチに入る役目を託された喜びを隠せなかった。アーセナルの公式ウェブサイトに対し、メリーノは次のように語った。 「大きな名誉だ。とても誇りに思うし、このクラブをこの形で代表し、キャプテンマークを巻くことは、これまで多くのレジェンドがやってきたことだ。自分にとっては幸せなことであり、このクラブを代表するためにできる限りのことをしたい。キャプテンマークを巻くことの重みも分かっているので、本当にうれしい」
MFが自身の貢献を振り返る
メリーノは中盤で大きな影響力を発揮し、1得点に加えて巧みなアシストも記録。アウェーのチームは立ち上がりから試合のテンポを支配した。
自身の貢献を振り返り、このMFは「アシストの場面では、チームとして高いプレッシャーをかけていたと思う。そこで自分はこぼれ球に素早く反応してノニを見つけることができたし、彼も本当に見事に決めてくれた。ゴールの場面も、敵陣深くでチームとしてとても良い形を作れたと思う。ボールを受けた時、ファーストタッチで前を向くことができたし、あとはGKが届かないところに流し込むだけだった。すごく、すごくうれしい。得点できるのはいつだって良いことだし、これからももっとゴールを狙っていきたい」と付け加えた。
- Getty Images Sport
完璧なアーセナル、抽選を待つ
アーセナルは先発メンバーを大幅に入れ替えながらも、今季公式戦での全勝記録を維持した。際立ったパフォーマンスを見せた10代の有望株ダウマンとマーリ・サーモンは、アルテタ監督のチームの選手層にとって心強い後押しとなった。北ロンドンのクラブは今後、水曜夜に行われるカラバオカップ4回戦の組み合わせ抽選で次の対戦相手を待つことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。