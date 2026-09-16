メリーノは中盤で大きな影響力を発揮し、1得点に加えて巧みなアシストも記録。アウェーのチームは立ち上がりから試合のテンポを支配した。

自身の貢献を振り返り、このMFは「アシストの場面では、チームとして高いプレッシャーをかけていたと思う。そこで自分はこぼれ球に素早く反応してノニを見つけることができたし、彼も本当に見事に決めてくれた。ゴールの場面も、敵陣深くでチームとしてとても良い形を作れたと思う。ボールを受けた時、ファーストタッチで前を向くことができたし、あとはGKが届かないところに流し込むだけだった。すごく、すごくうれしい。得点できるのはいつだって良いことだし、これからももっとゴールを狙っていきたい」と付け加えた。