試合後、デ・ラ・フエンテ監督は、適応力と戦術での重要性を称えた。このMFは求めるスタイルに完璧に合い、起用時に頼れると語った。

「メリノには多くの長所がある。どの代表チームでも、どのクラブでもプレーできるだろう。そして我々にとって、彼はこのチーム、この戦術モデルにまさにうってつけの存在だ。我々は、彼が必要とされる時はいつでも、彼が必ずそこにいてくれることを知っている」と、デ・ラ・フエンテ監督は『マルカ』紙の取材に語った。「ミケルがプレーできていないのは不公平だが、他の誰かが外されるのも同様に不公平なことだ。

同時にプレーできるのは11人だけだ。選手たちはその役割を理解している。 ピッチに立てば何をするべきか理解している。彼らの監督を務めるのは喜びだ。彼は非常にバランスの取れた多才な選手だ。守備的MF、6、8、10、9と複数のポジションを高いレベルでこなす。」

さらに彼はこう付け加えた。「彼には幅広いスキルがあり、それらのポジションでプレーし、トップレベルでパフォーマンスを発揮できる。最高のセンターフォワードにも、攻撃的ミッドフィールダーにも、プレイメーカーにもなれる……チームのニーズを読み解く彼の試合への理解力は並外れている。彼はスーパースター選手であることを自覚しつつも、人生やサッカーに対する姿勢は献身的で連帯感に満ちている。試合中、彼をセンターフォワードとして投入しようかと考えていた瞬間があった。 試合の流れが変わると見ていたが、その采配は当たった」と語った。