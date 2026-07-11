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ミケル・メリノはスペインのスタイルに「うってつけ」だ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ベルギー戦のワールドカップ勝利で彼の決定的な活躍を称えた。
スペインがフランスとの決戦へ、メリノが活躍
スペインはベルギーを2－1で下し、ワールドカップ準決勝進出を決めた。途中出場のメリノは大きなインパクトを残した。レギュラーではないが、このMFは試合の流れを変える万能選手であることを再証明した。準決勝ではフランスとの大物対決が実現する。
- AFP
デ・ラ・フエンテがメリノの独自の価値を解説する
試合後、デ・ラ・フエンテ監督は、適応力と戦術での重要性を称えた。このMFは求めるスタイルに完璧に合い、起用時に頼れると語った。
「メリノには多くの長所がある。どの代表チームでも、どのクラブでもプレーできるだろう。そして我々にとって、彼はこのチーム、この戦術モデルにまさにうってつけの存在だ。我々は、彼が必要とされる時はいつでも、彼が必ずそこにいてくれることを知っている」と、デ・ラ・フエンテ監督は『マルカ』紙の取材に語った。「ミケルがプレーできていないのは不公平だが、他の誰かが外されるのも同様に不公平なことだ。
同時にプレーできるのは11人だけだ。選手たちはその役割を理解している。 ピッチに立てば何をするべきか理解している。彼らの監督を務めるのは喜びだ。彼は非常にバランスの取れた多才な選手だ。守備的MF、6、8、10、9と複数のポジションを高いレベルでこなす。」
さらに彼はこう付け加えた。「彼には幅広いスキルがあり、それらのポジションでプレーし、トップレベルでパフォーマンスを発揮できる。最高のセンターフォワードにも、攻撃的ミッドフィールダーにも、プレイメーカーにもなれる……チームのニーズを読み解く彼の試合への理解力は並外れている。彼はスーパースター選手であることを自覚しつつも、人生やサッカーに対する姿勢は献身的で連帯感に満ちている。試合中、彼をセンターフォワードとして投入しようかと考えていた瞬間があった。 試合の流れが変わると見ていたが、その采配は当たった」と語った。
スペイン、強豪同士の準決勝に備える
この勝利でフランスとの準決勝が実現した。デ・ラ・フエンテ監督は、両チームにとって難しい試合になると語る。ベスト4に進出したスペイン代表の指揮官は、2018年ワールドカップ王者のフランスにも勝てる自信を示し、すでにトップチームと互角に戦えることを証明したと強調した。
「フランスに勝つために全力を尽くす」と彼は語り、「彼らも不安を感じているはずだ。我々は世界で唯一、フランスに2試合連続で勝ったチームだからだ。さらに上を目指す。ここまで来た以上、絶対に全力を尽くす」と意気込みを語った。
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スペイン、優勝へまた一歩前進を目指す
スペインはワールドカップ制覇へ一歩近づくため、準決勝でフランスに集中する。試合は7月14日（火）にダラス・スタジアムで行われる。
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