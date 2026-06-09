プエブラ・スタジアムでの圧巻の試合後、欧州強豪は団結と自信を示した。得点を重ねたオヤルサバルは「とてもうれしいし、チームに尽くしたい。うまくいっているのは、全員が役割を理解し、互いを信頼しているからだ」と語った。

同じく得点を挙げたペドリも「勢いをつけるための試合で、その通りにできました。メキシコでこんなに愛されているとは思いませんでした」と語った。