プエブラ・スタジアムでの圧倒的な試合後、欧州の強豪は団結と自信を示した。得点を重ねたオヤルサバルは「とてもうれしいです。チームのために全力で貢献したい。我々が成功しているのは、すべきことを理解し、互いを信頼しているからです」と語った。

同じく得点を挙げたペドリは「勢いをつけるための試合で、その目的を達成できました。メキシコでこれほど愛されているとは思いませんでした」と語った。