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ミケル・オヤルサバルが6試合連続ゴール。スペインがペルーに圧勝し、代表FWの好調が続く。
ラ・ロハが最終親善試合を制す
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、大会直前の試合で圧倒的な強さを見せ、メキシコの数千人のサポーターを沸かせた。開始2分、オヤルサバルがペナルティエリアから強烈なシュートで先制。続いてバルセロナのMFペドリがフェラン・トーレスのクロスで追加点。後半、イェレミー・ピノのプレッシャーでGKペドロ・ガジェセがミスし、これが決勝点となった。終盤、ペルーのハイロ・ベレスが1点を返したが、試合は動かなかった。
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チームは得点の勢いを振り返る
プエブラ・スタジアムでの圧倒的な試合後、欧州の強豪は団結と自信を示した。得点を重ねたオヤルサバルは「とてもうれしいです。チームのために全力で貢献したい。我々が成功しているのは、すべきことを理解し、互いを信頼しているからです」と語った。
同じく得点を挙げたペドリは「勢いをつけるための試合で、その目的を達成できました。メキシコでこれほど愛されているとは思いませんでした」と語った。
デ・ラ・フエンテは期待値を適切に管理している
圧巻のパフォーマンスが世界的なW杯熱を呼び込んだ。カタルーニャ出身選手が多いチームを祝うかのように、スタンドはバルセロナとスペイン代表のユニフォームで埋まった。2010年王者に寄せられる大きな期待にもかかわらず、コーチ陣は選手たちが驕らないよう、地道な指導を続けている。
デ・ラ・フエンテ監督は「優勝候補でも保証はない。自分たちの力とスタイルに自信があるが、同じレベルや能力のチームは他にも多い」と語った。
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グループステージの初戦が迫っている
代表戦53試合で25得点を挙げるオヤルサバルは、フェラン・トーレス、ボルハ・イグレシアスとともにスペイン代表の攻撃を牽引する。チームは合宿地へ移動し、戦術を最終調整する。大会は木曜日開幕。スペインは6月15日、カーボベルデとのグループステージ初戦に臨む。