ジュード・ベリンガムがファウルを受けた後、55分に訪れた重要なPKをケインが決めていれば、この劇的な結末は避けられたかもしれない。だが、このストライカーは滑ってキックをクロスバーに叩きつけただけでなく、珍しいルール違反も犯していた。右足で蹴る前に、軸足の左脚が先にボールに触れてしまい、意図せず1回のキックで2度ボールに触れたのである。

IFAB競技規則第14条には、次のように明記されている。「ボールがインプレーになる前に、次のいずれかが起きた場合。すなわち、キッカーが両足で同時に意図せずボールを蹴った場合、またはキックの直後にボールが蹴っていない方の足または脚に触れた場合、キックからボールがゴールに入ればキックはやり直しとなる。キックからボールがゴールに入らなければ、間接FKが与えられる」