Getty Images Sport
翻訳者：
ミケル・オヤルサバルが再びイングランドを打ち砕く。ハリー・ケインは奇妙なダブルタッチでPK失敗
オヤルサバルが再びゴール
ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるチームは、イングランドとのEURO2024決勝でも決勝点を挙げていたオヤルサバルが74分にとどめを刺し、勝利を決定づけた。60分にアレックス・バエナがアウェーのチームに同点弾をもたらした後、レアル・ソシエダのFWはチームメイトの鋭いパスを生かした。冷静さを保ったまま、GKジェームズ・トラッフォードの頭上を抜く絶妙なループシュートを決めた。この終盤の一撃で流れは完全に変わり、アウェーのチームは勝負どころでトーマス・トゥヘル率いるチームにきっちりと痛手を与えた。
- Getty Images Sport
ケインの二重接触PK
ジュード・ベリンガムがファウルを受けた後、55分に訪れた重要なPKをケインが決めていれば、この劇的な結末は避けられたかもしれない。だが、このストライカーは滑ってキックをクロスバーに叩きつけただけでなく、珍しいルール違反も犯していた。右足で蹴る前に、軸足の左脚が先にボールに触れてしまい、意図せず1回のキックで2度ボールに触れたのである。
IFAB競技規則第14条には、次のように明記されている。「ボールがインプレーになる前に、次のいずれかが起きた場合。すなわち、キッカーが両足で同時に意図せずボールを蹴った場合、またはキックの直後にボールが蹴っていない方の足または脚に触れた場合、キックからボールがゴールに入ればキックはやり直しとなる。キックからボールがゴールに入らなければ、間接FKが与えられる」
慌ただしい前半
この後半のPKを巡るドラマは、両チームが時間帯ごとに主導権を握る、非常にオープンな前半45分の末に生まれた。スペインは開始2分以内に先制。 マルク・グエイのミスをラミン・ヤマルが突き、トラフォードの脇を抜く見事なカーブシュートを決めた。アウェーのスペインはさらにリードを広げてもおかしくなかったが、フェラン・トーレスが完全な1対1のチャンスを2度無駄にした。するとイングランドはその代償を払わせるように、立て続けの2得点で反撃。36分にアンソニー・ゴードンが冷静に決めて同点とすると、その4分後にはケインがヘディングでネットを揺らし、一時的に試合をひっくり返した。
- Getty Images Sport
イングランドの次は？
今後を見据えると、イングランドは次のUEFAネーションズリーグでチェコ代表と対戦するため、立て直しが求められる。一方、スペインはこの勢いを次戦のクロアチア戦にもつなげたいところだ。スペイン代表にとっては厳しい試練となりそうだ。というのも、クロアチアはすでに初戦でチェコ代表に2-1で勝利しているからである。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。