ミケル・オヤルサバルがバルセロナ移籍の噂に言及し、スペイン代表のワールドカップ合宿でラミン・ヤマルを支えた体制を明かした。

オヤルサバルは自身の将来について冷静に対処している。一方で、18歳のチームメイトであるヤマルを世界中の厳しい視線から守ろうと熱心だ。ヤマルは若くしてスペイン代表の中心となり、ユーロ2024制覇に貢献。代表27試合で7ゴール12アシストを記録している。 オヤルサバルは、チーム内のベテランがバルセロナの若きスターを守るべきだと語る。

「彼自身、そのことを完全には自覚していないだろうし、クラブの外の人たちも、彼が18歳であることがどういう意味を持つのか、十分に理解していないと思う」とオヤルサバルは語った。「ましてや、彼が16歳だった前回の欧州選手権で何が起きたのか、彼の年齢の少年があれだけの活躍をし、あれだけの成果を生み出すことがどういうことなのか、私には想像すらできない。 だからこそ、彼を見守り、居心地よく過ごし、支えられていると感じてもらうことが、私たちや皆の役割だ。その年齢では、安定感と冷静さを保てなければ、すべてが不安定になる。彼自身にも責任があるが、支えるのは全員の責任だ。」