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ミケル・オヤルサバルがバルセロナ移籍の噂に言及し、スペイン代表のワールドカップ合宿でラミン・ヤマルを支えた体制を明かした。
バルセロナでの騒ぎを無視して
バルセロナへの移籍報道があるにもかかわらず、オヤルサバルはスペイン代表のワールドカップ戦線で集中力を保っていると強調した。長年レアル・ソシエダの象徴である29歳の彼は、2025-2026シーズン40試合で18ゴール4アシストを記録したばかりだ。
『ムンド・デポルティーボ』のインタビューでは「噂は気にしない。時間を浪費したくない」と語った。 今はワールドカップに集中している。出場するかどうかは関係なく、チームを助け、チームがうまくいくように全力を尽くすこと。それが一番大事だ」
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レアル・ソシエダへの献身
オヤルサバルはレアル・ソシエダで437試合133得点を記録し、コパ・デル・レイを2度制した。契約はあと2年あり、代表招集中でも移籍に焦ってはいない。
「僕は落ち着いているよ。何度も言ってきたけど、レアル・ソシエダとサン・セバスティアンは僕の故郷だ。そこは僕が育った安らぎの場所であり、レアル・ソシエダは、今の僕があるきっかけを与えてくれたクラブなんだ」と彼は説明した。「だから、その点に関しては、焦ることなく落ち着いているよ。 契約延長についてはまだ話していない。契約はあと2年あるし、まだ先は長い」
ヤマルの保護
オヤルサバルは自身の将来について冷静に対処している。一方で、18歳のチームメイトであるヤマルを世界中の厳しい視線から守ろうと熱心だ。ヤマルは若くしてスペイン代表の中心となり、ユーロ2024制覇に貢献。代表27試合で7ゴール12アシストを記録している。 オヤルサバルは、チーム内のベテランがバルセロナの若きスターを守るべきだと語る。
「彼自身、そのことを完全には自覚していないだろうし、クラブの外の人たちも、彼が18歳であることがどういう意味を持つのか、十分に理解していないと思う」とオヤルサバルは語った。「ましてや、彼が16歳だった前回の欧州選手権で何が起きたのか、彼の年齢の少年があれだけの活躍をし、あれだけの成果を生み出すことがどういうことなのか、私には想像すらできない。 だからこそ、彼を見守り、居心地よく過ごし、支えられていると感じてもらうことが、私たちや皆の役割だ。その年齢では、安定感と冷静さを保てなければ、すべてが不安定になる。彼自身にも責任があるが、支えるのは全員の責任だ。」
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ピッチにおけるヤマルの影響
オヤルサバルは、ピッチ外での指導だけでなく、ヤマルがスペインの攻撃に与える戦術的利点を絶賛している。2人の連携は先日のサウジアラビア戦の勝利で明らかで、オヤルサバルはヤマルへのアシストを記録。ヤマルが最終ラインで引き起こす混乱は、味方全員にチャンスを生み出すと指摘した。
「彼とプレーすると、大きな違いが生まれる。彼の存在感と技術だけで、相手は混乱する」とレアル・ソシエダのエースは話した。「だから、私たちは彼が作るチャンスを生かし、各自が何ができるかを考え、彼の力を最大限に引き出さなければならない」。