アルテタはアーセナルとの将来を託したことに深い感謝を示し、このように特別なクラブで指揮を執ることは真の名誉だと語った。クラブの豊かな140年の歴史を振り返りながら、組織全体にいる素晴らしい人々を称賛し、ともに仕事を続ける中で揺るぎない信頼と支えを与えてくれているオーナーのスタン・クロエンケ氏とジョシュ・クロエンケ氏に感謝を伝えた。また、チームとサポーターとの間に築かれた強い絆を強調し、自分たちの歩みはまだ始まったばかりであり、この先にはさらに大きな成果が待っていると力を込めた。

「このクラブに自分の将来を託し、アーセナルにとって最善を望む素晴らしい人々と仕事を続けられることを光栄に思う。このクラブは唯一無二だ。その個性も、ここにいることで感じるものも特別であり、こうしてともに歩む旅を続けられることに大きな名誉を感じている」とアルテタは語った。

「私たちはすでに特別な絆を築き、一生残る思い出をつくってきた。そして本当に胸が躍るのは、これが私たちがともに成し遂げられることの始まりにすぎないということだ。スタンとジョシュの信頼と支えに心から感謝しているし、このクラブの140年の歴史の中でも特別な時期にチームを率いることを名誉に感じている。これは私と家族にとって本当に誇らしい瞬間だ。素晴らしいサポーターからの愛情と敬意を感じているし、私からも、そして私たちからも、それに応えたいと思っている」