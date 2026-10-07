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ミケル・アルテタ、22年続いたプレミアリーグ優勝 drought に終止符を打ち、2030年までのアーセナルとの新たな長期契約にサイン
アーセナル、タイトル獲得に導いた指揮官に報いる
アーセナルは、アルテタ監督が2030年までエミレーツ・スタジアムに残る新たな長期契約にサインしたと発表した。このニュースは、クラブが昨季に歴史的な偉業を成し遂げた直後だけに、大きな追い風となる。アーセナルはついに22年ぶりにイングランド王者に輝いた。2019年にヘッドコーチとしてクラブに復帰したアルテタ監督は、チームを全面的に変革し、クラブに14度目のトップリーグ制覇をもたらした。
タッチライン際でのこのスペイン人指揮官のインパクトは、クラブ史上でも数字の上で比類がない。アルテタ監督は全公式戦361試合を指揮し、勝率62.05％を維持。これはアーセナルを率いた歴代の常勤監督の中で最高の数字だ。コーチングスタッフの中核メンバー全員の契約延長も含む今回の新契約は、北ロンドンの名門が欧州サッカーの頂点で持続可能な王朝を築く準備ができていることを示す明確な意思表示でもある。
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アルテタ、アーセナルでの長期的ビジョンを改めて強調
アルテタはアーセナルとの将来を託したことに深い感謝を示し、このように特別なクラブで指揮を執ることは真の名誉だと語った。クラブの豊かな140年の歴史を振り返りながら、組織全体にいる素晴らしい人々を称賛し、ともに仕事を続ける中で揺るぎない信頼と支えを与えてくれているオーナーのスタン・クロエンケ氏とジョシュ・クロエンケ氏に感謝を伝えた。また、チームとサポーターとの間に築かれた強い絆を強調し、自分たちの歩みはまだ始まったばかりであり、この先にはさらに大きな成果が待っていると力を込めた。
「このクラブに自分の将来を託し、アーセナルにとって最善を望む素晴らしい人々と仕事を続けられることを光栄に思う。このクラブは唯一無二だ。その個性も、ここにいることで感じるものも特別であり、こうしてともに歩む旅を続けられることに大きな名誉を感じている」とアルテタは語った。
「私たちはすでに特別な絆を築き、一生残る思い出をつくってきた。そして本当に胸が躍るのは、これが私たちがともに成し遂げられることの始まりにすぎないということだ。スタンとジョシュの信頼と支えに心から感謝しているし、このクラブの140年の歴史の中でも特別な時期にチームを率いることを名誉に感じている。これは私と家族にとって本当に誇らしい瞬間だ。素晴らしいサポーターからの愛情と敬意を感じているし、私からも、そして私たちからも、それに応えたいと思っている」
オーナー陣が長期的なビジョンを支持
クロエンケ家は、アルテタへの支持を公然と示してきた。クラブの現代的なアイデンティティーを築いた立役者と見なしているためだ。今後4年間にわたってその手腕を確保したことで、オーナー陣は、チームの発展における重要な局面で安定を確保できたと考えている。共同会長は、今回の契約延長の最大の動機として、直近のタイトル獲得がもたらした感情的な重みを強調し、その成功を国内外の舞台で継続的に再現したい考えを示した。
スタン・クロエンケ氏とジョシュ・クロエンケ氏は共同メッセージで、「ここまで本当に素晴らしい歩みだったし、この特別な関係の先に待つものに胸を躍らせている。昨季はアーセナルの歴史において信じられない瞬間だった。私たちは、一生残る記憶を作り上げた。これから先の年月で、さらに多くの記憶を生み出すことを目指している。私たちはミケルと特別な絆を共有している。彼が2019年にクラブへ戻ってきて以来、私たちが成し遂げてきたすべてを非常に誇りに思っている。彼はアーセナルの価値観を深く理解し、それを胸に抱いている。このクラブが関わるすべての人々にとって何を意味するのかを理解しており、私たちがともに成し遂げてきたすべての土台の上に、さらに積み上げていくことに尽力している」と述べた。
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勝利の時代を築く
アーセナルのリチャード・ガーリックCEOもまた、クラブがアルテタのリーダーシップの下で重要な時期を迎えていると強調した。焦点は引き続き、クラブの財政面および文化的価値観を守りながら、最高レベルで競争力を維持することにある。クラブ首脳陣は、この数年で築かれてきた土台が、今や継続的にタイトルを争うための基盤へと発展したと考えており、そのプロジェクトの中心にはアルテタがいる。
「今はアーセナル・フットボールクラブの歴史において重要な時期だ。私たちはミケルとともに勝利の時代を築きたい。クラブとサポーターの長期的な目標を実現することを目指し、今後もともに懸命に取り組んでいく。ミケルは、ここで特別かつ永続的なものを築くために必要な信念、決意、そして理解を備えており、私たちはこの旅をともに続けられることを楽しみにしている」とガーリックは付け加えた。
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