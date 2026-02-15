AFP
翻訳者：
ミケル・アルテタ、マーティン・オデゴールがFAカップ優勝を逃した理由を明かし、新たに2人の負傷者を確認
- Getty Images Sport
アーセナルがウィガンを楽に下した
オデゴールはブレントフォード戦（1-1）でベンチスタートとなったが、後半開始時にエベレチ・エゼと交代でピッチに立った。アーセナルはロンドン・ダービーで60分に先制点を奪う。ピエロ・ヒンカピエのクロスをノニ・マドゥエケがヘディングで合わせ、ケレハーの守るゴールを破った。
しかしビーズ（ブレントフォード）は素早く反撃。マイケル・カヨデのロングスローをセップ・ファン・デン・ベルグがそらしたボールを、24歳のキーン・ルイス＝ポッターが力強いヘディングでデイビッド・ラヤの守るゴールに叩き込み、失点から10分で同点に追いついた。
しかし、アーセナルの主将はブレントフォードのゴールで打撲を負い、出場直後に退場を余儀なくされるのではないかと懸念された。 オデゴールは首都での引き分けを乗り切ったものの、FAカップの決勝戦には出場せず、アーセナルはノニ・マドゥエケ、ガブリエル・マルティネッリ、ガブリエル・ジーザスのゴール、そしてジャック・ハントのオウンゴールにより、前半45分でウィガンを圧倒し、大会5回戦への出場権を確保した。
アルテタ監督は、オデゴールが日曜日の試合に出場しなかった理由を明らかにし、ルイス・ポッターのゴールでこのミッドフィールダーが打撲傷を負ったことを認めた。
オデゴールはウィガン戦に「体調が万全ではなかった」
試合後、アルテタ監督は「マーティンの状態は様子を見なければならない。彼は（ブレントフォード戦で）失点したプレーで打撲を負い、今日の試合には出場できない状態だった」と語った。
オデゴールがウィガン戦を欠場しただけでなく、アルテタ監督は日曜日のFAカップの勝利の中で、さらに2人の負傷者を抱えることとなった。ディフェンダーのリカルド・カラフィオリは週末の試合で先発出場する予定だったが、ウォームアップ中に負傷したため、ブカヨ・サカが先発メンバーに代わって出場した。
さらに、ベン・ホワイトも後半に負傷退場し、ロンドン北部のチームにとって印象的な午後を少し台無しにしてしまった。
「[カラフィオーリ]とベンだけが懸念材料だ」とアルテタ監督は付け加えた。「今後48時間で状況がどう推移するか見守る必要がある」
- AFP
アーセナルはウィガン戦で「真の意欲」を見せた
アルテタ監督は既にカイ・ハフェルツを筋肉損傷で欠き、ミケル・メリノも足の手術で離脱中だ。今季復帰を目指す選手たちが続出する中、アーセナルは中盤の選択肢が不足している。
「以前はストライカー、次にディフェンダー、今はミッドフィールダーだ」とアルテタ監督は続けた。「それでも我々は対応しているが、選手たちの復帰とコンディション回復が必要だ。単に人数を増やすだけでなく、対戦相手に応じて異なる選択肢を得るためだ。だから早いほど良い」
それでもアルテタ監督はウィガン戦でのチームの意欲を称賛し、公式ウェブサイトでこう語った。「素晴らしかった。試合開始早々からチームが噛み合っているのが伝わってきた。選手たちは非常に活気にあふれ、鋭さを持っていた。そして確かに、我々は相手に大きなダメージを与えた」
次ラウンド進出は非常に喜ばしい。それが我々の目標であり、多くの選手を入れ替えながら成し遂げた方法も評価できる。何よりもチームが示した強い意欲こそが、この大会でこうした相手と戦う際に最も重要な要素だ。
次に結束力だ。通常、これほど多くの変更を加えると最初からまとまりは生まれない。だがチームは高い集中力でプレーし、常に前へ出ようとする強い意志、相手を脅かし続ける姿勢を見せた。前半には信じられないようなゴールも決めた。それが決定的な差となった」
アーセナルがリード拡大を狙う
アーセナルは、ウィガン戦での圧勝を足掛かりに、週半ばの試合で首位を7ポイント差に広げたいところだ。ガンナーズは水曜夜、最下位のウルブズをアウェーで迎え撃つ。日曜の4-0勝利に続く勝利でマンチェスター・シティとの差を広げる狙いだ。
ウルブズはアーセナル同様、日曜日にグリムズビーを辛勝しFAカップ次ラウンド進出を決めた。この勝利で5試合勝ちなしの連敗を止めた。
ロブ・エドワーズ監督率いるウルブズはプレミアリーグ最下位に沈み、残り12試合で安全圏まで18ポイント差という状況だ。
広告