オデゴールはブレントフォード戦（1-1）でベンチスタートとなったが、後半開始時にエベレチ・エゼと交代でピッチに立った。アーセナルはロンドン・ダービーで60分に先制点を奪う。ピエロ・ヒンカピエのクロスをノニ・マドゥエケがヘディングで合わせ、ケレハーの守るゴールを破った。

しかしビーズ（ブレントフォード）は素早く反撃。マイケル・カヨデのロングスローをセップ・ファン・デン・ベルグがそらしたボールを、24歳のキーン・ルイス＝ポッターが力強いヘディングでデイビッド・ラヤの守るゴールに叩き込み、失点から10分で同点に追いついた。

しかし、アーセナルの主将はブレントフォードのゴールで打撲を負い、出場直後に退場を余儀なくされるのではないかと懸念された。 オデゴールは首都での引き分けを乗り切ったものの、FAカップの決勝戦には出場せず、アーセナルはノニ・マドゥエケ、ガブリエル・マルティネッリ、ガブリエル・ジーザスのゴール、そしてジャック・ハントのオウンゴールにより、前半45分でウィガンを圧倒し、大会5回戦への出場権を確保した。

アルテタ監督は、オデゴールが日曜日の試合に出場しなかった理由を明らかにし、ルイス・ポッターのゴールでこのミッドフィールダーが打撲傷を負ったことを認めた。