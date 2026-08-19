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ミケル・アルテタ、ペップ・グアルディオラとのライバル関係後の時代を見据え、アーセナル指揮官としてプレミアリーグ連覇という歴史的偉業を狙う
アルテタ、歴史的なリーグ連覇を視野に
アルテタは新シーズンを前に、大きな決意を示した。自身のチームが、ノースロンドンのクラブ史上いまだ成し遂げられていない偉業の達成に完全に集中していると強調している。昨季、マンチェスター・シティという強大な相手を上回り、ついに22年ぶりのリーグ優勝を果たしたアーセナルは、今度はその王座防衛を狙っている。プレミアリーグを連覇した監督は、サー・アレックス・ファーガソン、ジョゼ・モウリーニョ、ペップ・グアルディオラらごくわずかしかおらず、アルテタもそのエリート集団に加わることを望んでいる。
アルテタはtalkSPORTに対し、「とても興奮している。すでにコミュニティ・シールドを含めて、再びこの大会に向けた夢を抱いている。新しいシーズンであり、新たな期待がある」と語った。
さらに「このクラブでこれまで成し遂げたことのないことをやるチャンスがある。連覇を果たすことであり、それが僕たちの野心だ。個人的なものではなく、僕たち全体の野心であり、クラブの野心でもある。素晴らしい挑戦だ」と続けた。
- AFP
グアルディオラ時代後の未来
グアルディオラがマンチェスター・シティでタイトルに彩られた10年に終止符を打つ決断を下したことで、プレミアリーグの勢力図は大きく変化した。グアルディオラのアシスタントを務めた後にアーセナルの指揮官となったアルテタにとっても、同胞がタッチラインにいないことは大きな変化である。イングランドサッカーの基準を築いた男との激しい戦術戦を長年重ねてきただけに、アルテタはこの力学の変化が奇妙に感じられたことを認めた。
「違ったものだった」とアルテタは語った。「もちろん、エンツォ［マレスカ］のことも本当によく知っている。でも、ペップとは一緒にいた頃に築いた関係がある。ここ6、7年、彼らのレベルに追いつこうとする中で、彼にはどれだけ頭を悩ませられ、冷や汗をかかされたか分からない。彼はまさにインスピレーションの源であり、このリーグに永遠に足跡を残した。そして、私たち全員をより良くしてくれた」
移籍市場の動きとスカッドの進化
アーセナルはすでにブルーノ・ギマランイスを7500万ポンドで獲得し、移籍市場で大きな動きを見せているが、アルテタはクラブの補強がまだ終わっていない可能性を示唆した。アーセナルは現在、特にレアンドロ・トロサールの退団を受け、前線での選択肢を精査している。さらに、ガブリエウ・マルティネッリの長期的な将来にも不透明感が残る中、クラブはリヴァプール行きの可能性も報じられているウインガー、ブラッドリー・バルコラを含む複数の大物候補と結びつけられている。アルテタは明言を避けつつも、適切な機会があればクラブは常に強化を目指す姿勢だと強調している。
「クラブが野心を示す時、それは最上層部から来るものでなければならないし、オーナー陣はクラブで私たちが取り組んでいるすべてを非常に支えてくれていると思う」と同監督は説明した。「より良くなりたいという意欲は常にある。自分たちをより良くしてくれる才能を見極めることができれば、そうしなければならない。ただ、クラブ内部にいる選手たちに目を向け、彼らが進化し、成長し、より良くなることを確実にしなければならない」
「リーグがいかに狂気的で予測不可能かは見ての通りだ。あまり多くを語らず、準備を整え、オープンな姿勢でいる方がいい。そして、この移籍市場を本当にポジティブな形で締めくくれればと思っている」
- Getty Images Sport
開幕戦に向けた準備
アーセナルが金曜夜にコヴェントリー・シティをホームに迎える準備を進める中、アルテタ監督は先発メンバーをめぐっていくつもの難しい決断を迫られている。アーセナルはカーディフで行われたマンチェスター・シティ戦のコミュニティ・シールドで圧勝を収め、この一戦では現在のノースロンドンで備わる層の厚さとクオリティーが示された。デクラン・ライスやブカヨ・サカといった主力がワールドカップ後の休養を終えて再び起用可能となる一方、若手選手や新加入選手の好調ぶりは、開幕戦を前にコーチングスタッフに多くの検討材料を与えている。
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