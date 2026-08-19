アルテタは新シーズンを前に、大きな決意を示した。自身のチームが、ノースロンドンのクラブ史上いまだ成し遂げられていない偉業の達成に完全に集中していると強調している。昨季、マンチェスター・シティという強大な相手を上回り、ついに22年ぶりのリーグ優勝を果たしたアーセナルは、今度はその王座防衛を狙っている。プレミアリーグを連覇した監督は、サー・アレックス・ファーガソン、ジョゼ・モウリーニョ、ペップ・グアルディオラらごくわずかしかおらず、アルテタもそのエリート集団に加わることを望んでいる。

アルテタはtalkSPORTに対し、「とても興奮している。すでにコミュニティ・シールドを含めて、再びこの大会に向けた夢を抱いている。新しいシーズンであり、新たな期待がある」と語った。

さらに「このクラブでこれまで成し遂げたことのないことをやるチャンスがある。連覇を果たすことであり、それが僕たちの野心だ。個人的なものではなく、僕たち全体の野心であり、クラブの野心でもある。素晴らしい挑戦だ」と続けた。