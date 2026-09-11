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翻訳者：
ミケル・アルテタ、チャンピオンズリーグでのフライト混乱に備えるため、アーセナルのプレシーズンを意図的に台無しにしたと認める
移動の混乱が欧州遠征を妨げる
アーセナルは火曜日、ナポリとのチャンピオンズリーグ戦に向けた準備で大きな打撃を受けた。イギリスの航空管制システム内で技術的な障害が発生し、深刻な混乱が生じたことで、プレミアリーグ王者はイタリア行きのフライトに乗るまで数時間にわたって足止めされた。
この長時間の遅れにより、最終的にはアルテタ監督の試合前の予定記者会見は中止を余儀なくされた。しかし、この予期せぬ待機によってチームの集中が乱されることはなく、アーセナルは最終的にセリエAの相手から苦しみながらも1-0の勝利をつかんだ。
深刻な移動面での頭痛の種にもかかわらず、アルテタ監督は自軍がまったく動じていなかったと認めた。このスペイン人指揮官は、精神的な回復力を養うため、クラブのプレシーズン期間中に意図的に同様の移動面での悪夢を演出していたと説明した。
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選手たちを快適な領域の外へ追い込む
アーセナルを率いるアルテタ監督は予測不能な状況を好み、自身のチームにもその姿勢を反映させたいと考えていた。自身の型破りな手法について説明する中で、アルテタ監督は夏の間にどのように意図的に逆境を生み出したのかを具体的に明かした。
「私はそうした挑戦が大好きだ」とアルテタ監督は述べた。「プレシーズンでもそれを作り出そうとした。だから実際にそういうことが起きた時、どう経験すればいいかを分かっているし、すでに理解している。だからスタジアムへの到着をかなり遅くしたり、ルーティンを変えたりして、選手たちが別のことをしなければならない状況を作るんだ」
アルテタ監督は、自分たちではコントロールできない変数によってチームが動揺してはならないと強調した。どのような状況でも、選手たちが自然に対応を切り替えることを求めているという。「そういうことは起こり得るし、実際に起こることもある。フライトが欠航になるかもしれないし、電車が遅れることもある。ひどい渋滞だってある。そんな時に選手やスタッフがパニックになるのは望んでいない」と同監督は付け加えた。「そうなった時は、それに適応しなければならない」
空港での遅延にいら立ちを見せるのではなく、指揮官はその空いた時間を有効に使うようチームに促した。「いいか、飛行機の中で2時間か3時間あるなら、それを使えないか」とアルテタ監督は語った。「一緒に遊ぶ、一緒に時間を過ごす、眠る。だが不平を言ったり、それを言い訳に使ったりするのは絶対にだめだ。まったく役に立たないからね」
奇妙な戦術的教訓の歴史
アルテタは、細部まで行き届いた人心掌握術で知られている。今回の“意図的な混乱”は、単なる時間管理の問題をはるかに超えるものだった。夏の間、同監督はチームの食事やバスの出発を意図的に遅らせていたことを認めている。さらに、事前の告知なくスタジアムまでのルートを変更し、十分なマッサージベッドがない過度に暑い更衣室を選手たちに使わせてもいた。
こうした行為の背景にある哲学について、アルテタは強いストレスがかかる状況に対処する絶対的な必要性を説明した。 「私たちは多くのことをやってきた」と同監督は明かした。 「さまざまな状況に適応しなければならない。そして、私たちはそれを先回りして予測し、厳しい条件に適応しようとしている。試合日に驚きやストレスの要素が何もないのであれば、それは重要だと思う」
こうした心理戦は、型破りな戦略の長い歴史の中でも最新のものにすぎない。以前には、アルテタがトレーニング中にスピーカーでリヴァプールのアンセムを流し、アンフィールドの雰囲気を再現したことがあった。 また、チームディナーの場でプロのスリを雇い、選手たちの状況認識能力を試したとも報じられている。
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ヨーロッパでの勢いをさらに加速させて
移動面で悪夢のようなトラブルに見舞われながらもナポリで1-0の粘り強い勝利を収めたアーセナルは、この強さを今後の戦いにもつなげていきたいところだ。昨季の歴史的な優勝を経て、プレミアリーグ王者として臨む今季の国内戦線では、各クラブから最大の標的として見られている。
さらに、昨季のチャンピオンズリーグ決勝で喫した痛恨のPK戦負けが、今もチームの原動力となっているのは明らかだ。イタリアで外的な混乱を乗り越えたことは、アルテタの心理面のコンディショニングが実を結んでいる証明であり、欧州での究極の雪辱を目指す中でも、選手たちの集中力を極限まで保たせている。
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