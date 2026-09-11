アーセナルを率いるアルテタ監督は予測不能な状況を好み、自身のチームにもその姿勢を反映させたいと考えていた。自身の型破りな手法について説明する中で、アルテタ監督は夏の間にどのように意図的に逆境を生み出したのかを具体的に明かした。

「私はそうした挑戦が大好きだ」とアルテタ監督は述べた。「プレシーズンでもそれを作り出そうとした。だから実際にそういうことが起きた時、どう経験すればいいかを分かっているし、すでに理解している。だからスタジアムへの到着をかなり遅くしたり、ルーティンを変えたりして、選手たちが別のことをしなければならない状況を作るんだ」

アルテタ監督は、自分たちではコントロールできない変数によってチームが動揺してはならないと強調した。どのような状況でも、選手たちが自然に対応を切り替えることを求めているという。「そういうことは起こり得るし、実際に起こることもある。フライトが欠航になるかもしれないし、電車が遅れることもある。ひどい渋滞だってある。そんな時に選手やスタッフがパニックになるのは望んでいない」と同監督は付け加えた。「そうなった時は、それに適応しなければならない」

空港での遅延にいら立ちを見せるのではなく、指揮官はその空いた時間を有効に使うようチームに促した。「いいか、飛行機の中で2時間か3時間あるなら、それを使えないか」とアルテタ監督は語った。「一緒に遊ぶ、一緒に時間を過ごす、眠る。だが不平を言ったり、それを言い訳に使ったりするのは絶対にだめだ。まったく役に立たないからね」



