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ミケル・アルテタ、カラバオカップでイプスウィッチに快勝したアーセナルの「唯一無二」のスターを称賛 「これまで指導した中でも最も賢い選手の一人」
アーセナルが快勝で4回戦進出
アーセナルは火曜夜、イプスウィッチ・タウンを相手に4-2で危なげなく勝利し、今季の好スタートを維持した。16歳の新星マックス・ダウマンが見事な2得点で脚光を浴びた一方、アルテタは、より経験豊富な選手たちの貢献を強調することに熱心だった。
ノニ・マドゥエケとメリーノも、ポートマン・ロードで得点者に名を連ねた。後者は3回戦でキャプテンを任され、プレミアリーグ王者を率いて敵地で圧倒的なパフォーマンスを見せた。
- AFP
アルテタ監督が「信じられない」とMFを称賛
試合終了の笛が鳴った後、アーセナルの指揮官はメリーノについて、卓越したフットボールIQと献身的な姿勢を称賛した。30歳の同選手は、今季はトップリーグでの出場時間が大きく限られているとはいえ、チームにとって欠かせない戦力としての地位を確立している。
「彼は信じられない存在だ」とアルテタ監督は記者団に語った。「まず何より、私がこれまで見てきた中でも、一緒に仕事をしてきた中でも、彼は最も知的な選手の一人だ。それに人間性も、本当に……何と言えばいいか、とにかくみんなのために与えたいと思っている。あらゆることを考えているし、みんなのことを考えている」
指揮官はまた、このスペイン人選手の戦術的な多様性にも言及した。アルテタ監督はこう続けた。「彼にはフットボール界でも、そして私たちのチーム内でも唯一無二の特長がある。ボックス内に入り込む力、さまざまなスペースを埋める力、異なるポジションでプレーする力、周囲とプレーをつなぐ力だ。
「そしてMFとして、今夜のように得点できる能力は、最近見られていなかった別のものだが、それもまた信じられないものだ」
メリーノ、主将就任の栄誉をかみしめる
2024年8月にレアル・ソシエダから3160万ポンドで加入して以来、メリーノは全公式戦84試合で16ゴールを記録している。しかし、スペイン代表として51試合出場のこのMFは、リーグでは依然として脇役にとどまっており、今季は途中出場4試合に限られている。
そうした限定的な役割にもかかわらず、このMFはトラクター・ボーイズ戦でチームを先導してピッチに立ったことに大きな誇りを示した。キャプテンマークを巻くことは、引き続きチーム全体を最優先に考える選手にとって大きな節目となった。
「とても大きな名誉だ」とメリーノは説明した。「本当に誇りに思っているし、この形でこのクラブを代表し、キャプテンマークを巻けたことをうれしく思う。僕より前に多くのレジェンドがそれをやってきた。僕にとっては喜びだし、このクラブを代表するためにできる限り最善を尽くそうとしている。キャプテンマークを巻くことがどれだけ大きなことか分かっているので、本当にうれしい」
- Every Second Media
ブライトン戦を終えると国際Aマッチによる中断期間に入る
アーセナルは、水曜夜のマンチェスター・ユナイテッド対ブライトン戦の終了後、カラバオカップ次戦の対戦相手が決まる。すでにトッテナムやリーズを含む複数のプレミアリーグ勢が早期敗退を喫しており、アーセナルはタイトル争いに向けて有利な立場にある。
アルテタ監督のチームは今後、土曜日のブライトン戦という厳しいアウェーゲームに備え、プレミアリーグへと再び意識を切り替えなければならない。今後の代表ウイーク前に勢いを維持するためにも、南海岸で好結果を手にすることが重要となる。
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