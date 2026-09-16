試合終了の笛が鳴った後、アーセナルの指揮官はメリーノについて、卓越したフットボールIQと献身的な姿勢を称賛した。30歳の同選手は、今季はトップリーグでの出場時間が大きく限られているとはいえ、チームにとって欠かせない戦力としての地位を確立している。

「彼は信じられない存在だ」とアルテタ監督は記者団に語った。「まず何より、私がこれまで見てきた中でも、一緒に仕事をしてきた中でも、彼は最も知的な選手の一人だ。それに人間性も、本当に……何と言えばいいか、とにかくみんなのために与えたいと思っている。あらゆることを考えているし、みんなのことを考えている」

指揮官はまた、このスペイン人選手の戦術的な多様性にも言及した。アルテタ監督はこう続けた。「彼にはフットボール界でも、そして私たちのチーム内でも唯一無二の特長がある。ボックス内に入り込む力、さまざまなスペースを埋める力、異なるポジションでプレーする力、周囲とプレーをつなぐ力だ。

「そしてMFとして、今夜のように得点できる能力は、最近見られていなかった別のものだが、それもまた信じられないものだ」