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ミケル・アルテタ、ウィリアム・サリバがチーム写真に写っていない不可解な理由を説明。アーセナルの人員削減にも言及
サリバ、チーム写真に姿なし
ノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグの一戦を前に、アルテタ監督は公式チーム写真にサリバが写っていない不可解な事態について言及した。試合前の記者会見で、撮影を巡る段取りの難しさを報道陣に説明した。
「これまでに3回、その写真を撮ろうとしたんだ。だが、さまざまな理由で直前に中止しなければならなかった。それに、我々には商業上の義務があり、撮影のために飛行機で来た人たちもいた。だから、少なくとも写真は撮ろうと決めた」と語った。
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新たな光景への期待
ファンは、サリバが背中の負傷でその瞬間に立ち会えなかったことを心配していたが、アルテタ監督は改めて写真を撮ると約束した。「家族全員でまた写真を撮る。いつか、どこかのタイミングで全員が集まれればいい。そのことも発表するつもりだ」と付け加えた。サリバが落胆しているかと問われると、本人は納得していると強調した。
「彼にはどうすることもできなかった。でも、普段の彼は何事にも前向きだ。自分がどれほど愛されているかも分かっているし、その場では冗談も飛び交っていた。彼はまったく問題ないよ」
アーセナルのスタッフの人員削減について言及
チームの問題に加え、アーセナルは今週、約60人のスタッフが職を失うことになる大規模な組織再編が報じられ、世間から厳しい目を向けられている。アルテタ監督は記者会見で人員削減について直接問われたが、クラブの経営上の決定には関与していないことを強調した。
「まず、この質問に答えるのは私ではないと申し上げたい。クラブ全体で行われた取り組みと分析については説明を受けた。常に進化し、改善することが目的だ。人々を適切な役割に配置し、我々が達成したいこと、実現したい成功に向けて投資を続けるためには、いくつかの決断を下さなければならない。そう説明を受けている。もちろん、この質問に答えるべき立場に私がいないことは確かだ。皆さんがそれを尊重してくれることを願っている」と答えた。
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ノッティンガム・フォレストとの重要な一戦が待ち受ける
アーセナルは、日曜日に敵地で迎えるノッティンガム・フォレストとの難しい一戦に目を向けている。直近の好調を維持したいところだ。一方、医療スタッフは過密な冬の試合日程を前に、サリバの背中の負傷がどこまで回復しているかを確認するため、来週改めてMRI検査を行う予定だ。
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