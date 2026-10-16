チームの問題に加え、アーセナルは今週、約60人のスタッフが職を失うことになる大規模な組織再編が報じられ、世間から厳しい目を向けられている。アルテタ監督は記者会見で人員削減について直接問われたが、クラブの経営上の決定には関与していないことを強調した。

「まず、この質問に答えるのは私ではないと申し上げたい。クラブ全体で行われた取り組みと分析については説明を受けた。常に進化し、改善することが目的だ。人々を適切な役割に配置し、我々が達成したいこと、実現したい成功に向けて投資を続けるためには、いくつかの決断を下さなければならない。そう説明を受けている。もちろん、この質問に答えるべき立場に私がいないことは確かだ。皆さんがそれを尊重してくれることを願っている」と答えた。