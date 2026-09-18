今週末のリーグ戦を前にメディア対応に臨んだスペイン人指揮官は、自身の選手たちの比較を拒みつつ、そのGKがクラブにとって極めて重要な存在であると強調した。

そのGKが自身にとって最高の補強かと問われたアルテタ監督は、こう語った。「分からない。彼が素晴らしい補強だったことに疑いはない。彼が最高かどうかは、単なる意見にすぎない。それは重要ではないし、彼がいてくれて本当にうれしい。彼はチームを別のレベルに引き上げてくれたし、今はそのレベルを維持しなければならない」

また、そのGKがプレッシャーの大きい序盤の局面をどう精神的に乗り越えたかについて、アルテタ監督はこう付け加えた。「彼のメンタリティーだと思う。ダビドは素晴らしいクオリティーを持っているが、ここまでたどり着くまでに多くの困難や挑戦を乗り越えてきた。最初は簡単ではなかったし、踏ん張って自分を証明しなければならなかった。今の彼には、最高の一人である権利がある」