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ミケル・アルテタ、アーセナルを新たなレベルへ引き上げたGKダビド・ラヤを「素晴らしい」と称賛
スペイン人GKが守備を一変させる
2023年にブレントフォードからこのGKを獲得したことは、アルテタ時代を象徴する最高の補強の一つとなった。スペイン代表のこの守護神は、現在までにアーセナルで153試合に出場し、欧州5大リーグで72試合のクリーンシートを記録している。その圧倒的な存在感は、北ロンドンのクラブを前季のプレミアリーグ優勝へ導き、その偉業は3季連続となるゴールデングローブ賞受賞によって締めくくられた。
- Getty Images Sport
指揮官がエリートのメンタリティーを称賛
今週末のリーグ戦を前にメディア対応に臨んだスペイン人指揮官は、自身の選手たちの比較を拒みつつ、そのGKがクラブにとって極めて重要な存在であると強調した。
そのGKが自身にとって最高の補強かと問われたアルテタ監督は、こう語った。「分からない。彼が素晴らしい補強だったことに疑いはない。彼が最高かどうかは、単なる意見にすぎない。それは重要ではないし、彼がいてくれて本当にうれしい。彼はチームを別のレベルに引き上げてくれたし、今はそのレベルを維持しなければならない」
また、そのGKがプレッシャーの大きい序盤の局面をどう精神的に乗り越えたかについて、アルテタ監督はこう付け加えた。「彼のメンタリティーだと思う。ダビドは素晴らしいクオリティーを持っているが、ここまでたどり着くまでに多くの困難や挑戦を乗り越えてきた。最初は簡単ではなかったし、踏ん張って自分を証明しなければならなかった。今の彼には、最高の一人である権利がある」
圧倒的な優位性を際立たせる驚異的なスタッツ
このGKの評価の高さは、直近ではエンゾ・ル・フェのPKを止めるなど、重要な場面で力を発揮できる点にも表れている。2023-24シーズン開幕以降、プレミアリーグ所属GKの中で、PK戦を除く全公式戦でラヤを上回るPKセーブ数を記録しているのはカオイムヒン・ケレハーの5本のみである。同じ期間に、ラヤは被シュートの72.3％をセーブしており、チーム内での影響力をさらに確かなものとしている。
- AFP
ブライトンの一戦が勢いを試す
アーセナルは土曜日のブライトン戦で、今季の完璧なスタートを維持することを目指す。アーセナルはプレミアリーグで直近6試合のブライトン戦で4勝を挙げており（2分け）、これは最初の12回の対戦で記録した勝利数と同じである（3分け5敗）。この一戦は、長めの代表ウィーク前最後の試合となる。
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