あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1082492033.jpgSportimage
Adhe Makayasa
翻訳者：

ミケル・アルテタ、アーセナルを新たなレベルへ引き上げたGKダビド・ラヤを「素晴らしい」と称賛

ミケル・アルテタ
ダビド・ラヤ
アーセナル
プレミアリーグ

アーセナルのミケル・アルテタ監督はダビド・ラヤを高く評価し、スペイン人GKがここ数シーズンのチームの守備の安定性を根本的に変えたと称賛した。 当初はレンタルで加入し、その後完全移籍を果たした31歳は、クラブの主要タイトル獲得を目指す戦いの中で欠かせない存在としての地位を確立している。

  • スペイン人GKが守備を一変させる

    2023年にブレントフォードからこのGKを獲得したことは、アルテタ時代を象徴する最高の補強の一つとなった。スペイン代表のこの守護神は、現在までにアーセナルで153試合に出場し、欧州5大リーグで72試合のクリーンシートを記録している。その圧倒的な存在感は、北ロンドンのクラブを前季のプレミアリーグ優勝へ導き、その偉業は3季連続となるゴールデングローブ賞受賞によって締めくくられた。

    • 広告
  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    指揮官がエリートのメンタリティーを称賛

    今週末のリーグ戦を前にメディア対応に臨んだスペイン人指揮官は、自身の選手たちの比較を拒みつつ、そのGKがクラブにとって極めて重要な存在であると強調した。

    そのGKが自身にとって最高の補強かと問われたアルテタ監督は、こう語った。「分からない。彼が素晴らしい補強だったことに疑いはない。彼が最高かどうかは、単なる意見にすぎない。それは重要ではないし、彼がいてくれて本当にうれしい。彼はチームを別のレベルに引き上げてくれたし、今はそのレベルを維持しなければならない」

    また、そのGKがプレッシャーの大きい序盤の局面をどう精神的に乗り越えたかについて、アルテタ監督はこう付け加えた。「彼のメンタリティーだと思う。ダビドは素晴らしいクオリティーを持っているが、ここまでたどり着くまでに多くの困難や挑戦を乗り越えてきた。最初は簡単ではなかったし、踏ん張って自分を証明しなければならなかった。今の彼には、最高の一人である権利がある」

  • 圧倒的な優位性を際立たせる驚異的なスタッツ

    このGKの評価の高さは、直近ではエンゾ・ル・フェのPKを止めるなど、重要な場面で力を発揮できる点にも表れている。2023-24シーズン開幕以降、プレミアリーグ所属GKの中で、PK戦を除く全公式戦でラヤを上回るPKセーブ数を記録しているのはカオイムヒン・ケレハーの5本のみである。同じ期間に、ラヤは被シュートの72.3％をセーブしており、チーム内での影響力をさらに確かなものとしている。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-ARSENALAFP

    ブライトンの一戦が勢いを試す

    アーセナルは土曜日のブライトン戦で、今季の完璧なスタートを維持することを目指す。アーセナルはプレミアリーグで直近6試合のブライトン戦で4勝を挙げており（2分け）、これは最初の12回の対戦で記録した勝利数と同じである（3分け5敗）。この一戦は、長めの代表ウィーク前最後の試合となる。

プレミアリーグ
ブライトン crest
ブライトン
BHA
アーセナル crest
アーセナル
ARS