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ミケル・アルテタ、アーセナルの大型補強を示唆 主力3選手はコミュニティ・シールドのメンバーから外れる
欠場したアーセナルの3選手に移籍のうわさが浮上
アルテタ監督は、日曜に行われるマンチェスター・シティとのシーズン開幕戦に向けた20人のメンバーから、マルティネッリ、ジェズス、ヌワネリを外した。アーセナルは現在、進行中のこの一戦で前半のうちに2-0と余裕を持ってリードしているが、『Evening Standard』は、この3人の不在が将来に対する不透明感と強く結びついていると報じている。
ガラタサライはマルティネッリに対して3800万ポンドのオファーを提示したものの、このFWはトルコ移籍に前向きではない。一方でナポリはジェズス獲得に向けて交渉を進めており、同選手は約1700万ポンドで退団する可能性がある。ヌワネリにも複数クラブが関心を示しており、アーセナルのスポーツディレクターであるアンドレア・ベルタが解決策を見いだす役割を担っている。
- AFP
ヌワネリには定期的な出場機会が必要だ
マルティネッリとジェズスの去就が不透明な一方で、ヌワネリを巡る状況は、とりわけプレシーズンで印象的なパフォーマンスを見せていたこともあり、非常に興味深い。10代のMFはチームメートとともにカーディフに帯同したものの、試合当日のメンバーからは外れた。アルテタ監督は金曜日の試合前記者会見で、この状況について言及した。
「イーサンにはプレーする必要がある」とアルテタ監督は語った。「彼がここに残るのであれば、それは彼にそうした出場時間を保証できるからだ。そうでなければ、誰にとっても良いことではないと思う」 アーセナルは、必要なプレー時間を確保させるため、ヌワネリを期限付き移籍に出す、あるいは買い戻し条項付きで売却することを検討していると報じられている。
イングランドの主力選手が休養する中、新戦力がデビューへ
注目すべき欠場者がいる一方で、アーセナルのファンはいま、新加入のブルーノ・ギマランイスとクリストス・ツォリスに視線を注いでいる。2人は先発出場し、前半を2-0でリードする展開に貢献している。
アルテタ監督は新戦力について満足感を示した。「クリストスは早い段階で合流してくれたので、それは常に助けになる。ブルーノは先週チームに加わった。彼は良いコンディションにあり、チームにもたらしてくれるものは分かっている」と説明した。さらに、ブカヨ・サカとデクラン・ライスはベンチスタートだった。アルテタ監督は「非常に個別のことだ。デクランは65試合以上を戦っており、完全な休養が必要だったし、ここから状態を整えていかなければならない。彼らは依然として非常に競争心が強い。試合に関わりたがっていたし、それを見るのも良いことだ」と付け加えた。
- Getty Images Sport
アーセナルの次は何か。
アーセナルがコミュニティ・シールドの残り時間を危なげなく締めくくり、トロフィー獲得を目指す一方で、クラブにはマルティネッリ、ジェズス、ヌワネリの退団を最終決定するまでに残された時間が多くない。アルテタ監督は、チームが目前に迫るプレミアリーグの戦いに完全に集中し続けられるようにしつつ、序列の低い選手たちの放出を進め、最新の補強選手をスムーズにチームへ組み込まなければならない。
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