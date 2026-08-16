マルティネッリとジェズスの去就が不透明な一方で、ヌワネリを巡る状況は、とりわけプレシーズンで印象的なパフォーマンスを見せていたこともあり、非常に興味深い。10代のMFはチームメートとともにカーディフに帯同したものの、試合当日のメンバーからは外れた。アルテタ監督は金曜日の試合前記者会見で、この状況について言及した。

「イーサンにはプレーする必要がある」とアルテタ監督は語った。「彼がここに残るのであれば、それは彼にそうした出場時間を保証できるからだ。そうでなければ、誰にとっても良いことではないと思う」 アーセナルは、必要なプレー時間を確保させるため、ヌワネリを期限付き移籍に出す、あるいは買い戻し条項付きで売却することを検討していると報じられている。