アーセナルは、この夏の早い段階でオファーを拒否された後、コンサへの獲得関心を再燃させた。『BBC』によると、クラブが28歳の同選手に提示したのは3000万ポンドのみで、この金額をアストン・ヴィラは即座に退けた。

ミッドランズのクラブは、ヨーロッパリーグ制覇で重要な役割を果たし、イングランドのワールドカップ準決勝進出にも貢献したこの選手に対し、その2倍の金額を求めている。

評価額には大きな開きがあるものの、ミケル・アルテタ監督はこの万能型DFをエミレーツ・スタジアムへ連れてくることに依然として強い意欲を示している。アーセナルも当初のオファーを大幅に引き上げる必要があることは受け入れているが、最終的な判断は選手の当面の将来を完全に掌握しているアストン・ヴィラに委ねられている。