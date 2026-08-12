AFP
翻訳者：
ミケル・アルテタ、アストン・ビラとの評価額に大きな隔たりがあるにもかかわらず、アーセナルにエズリ・コンサへの関心再燃を促す
移籍への関心が再燃
アーセナルは、この夏の早い段階でオファーを拒否された後、コンサへの獲得関心を再燃させた。『BBC』によると、クラブが28歳の同選手に提示したのは3000万ポンドのみで、この金額をアストン・ヴィラは即座に退けた。
ミッドランズのクラブは、ヨーロッパリーグ制覇で重要な役割を果たし、イングランドのワールドカップ準決勝進出にも貢献したこの選手に対し、その2倍の金額を求めている。
評価額には大きな開きがあるものの、ミケル・アルテタ監督はこの万能型DFをエミレーツ・スタジアムへ連れてくることに依然として強い意欲を示している。アーセナルも当初のオファーを大幅に引き上げる必要があることは受け入れているが、最終的な判断は選手の当面の将来を完全に掌握しているアストン・ヴィラに委ねられている。
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守備陣の危機が市場での動きを強いる
コンサ獲得への動きが再び強まっている直接の理由は、ウィリアン・サリバがフランス代表でのプレー中に負った負傷にある。サリバは長期離脱となる可能性があり、アーセナルは主力のセンターバックコンビの控えにトップクラスの層の厚さを欠いている。クラブは今夏の移籍市場ですでにブルーノ・ギマランイスとクリストス・ツォリスの獲得に成功しているものの、大型の守備補強はまだ実現していない。
コンスタンティノス・マヴロパノスやハコボ・ラモンといった代替候補も検討されてきたが、依然として最優先はコンサであるとされる。このDFはビラ・パークを離れることに前向きだと報じられているが、自ら積極的に移籍を迫っているわけではない。ワールドカップでの戦いを終えて現在は長期休暇中のコンサは、最近行われたUEFAスーパーカップを欠場した。
契約状況と売却の可能性
アストン・ヴィラは、現在の契約をあと2年残しているコンサとの契約延長を強く望んでいる。ただ、新条件での合意に至らなければ、今後数カ月で移籍市場での価値が下がる可能性があることも強く認識している。
ウナイ・エメリ監督はすでに、設定した評価額に達すればクラブがトップチームの主力選手の退団を認める用意があることを示している。今夏序盤には、モーガン・ロジャースが英国史上最高額の移籍でチェルシーに加入し、ユーリ・ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を認められ、リュカ・ディニュはパリ・サンジェルマンに復帰した。
アーセナルは、この売却に前向きな姿勢が最終的に自分たちに有利に働くことを期待しており、そのためにはこのセンターバックに求められている6000万ポンドという高額な値札に少しでも近づく必要がある。
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今後数日で何が予想されるのか？
アーセナルが移籍市場閉幕前に正式な増額オファーを提出するつもりなら、迅速に動かなければならない。アストン・ヴィラは強硬な姿勢を崩さない見通しで、コンサに巨額の資金を投じる価値があるかどうかはアルテタの判断に委ねられる。妥協点を見いだせなければ、アーセナルは守備の穴を埋めるため、すぐに別の獲得候補へと方針転換するか、内部の配置転換に頼らなければならない。
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