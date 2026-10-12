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ミケル・アルテタ監督、2件の負傷にいら立ちも、アーセナルにはウィリアン・サリバに関する朗報
アルテタに二重の痛手
『ガーディアン』によると、インカピエとスビメンディは土曜日、アーセナルがリーズに勝利した後に行われた通常のクールダウン中に足首を痛めた。両選手ともプレミアリーグのリーズ戦には先発しなかったが、火曜日のリール戦には出場する予定だった。
アルテタ監督は状況を説明した。「試合後、選手たちのトレーニングを予定していた。全員が適切なリズムをつかむには出場時間が足りなかった。そして、非常に不運な2つの動きによって、2人の選手を失った」
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試合後のルーティンを擁護
相次ぐアクシデントへの苛立ちはあるものの、アルテタ監督はスタッフと、控え選手に体を動かし続けさせる判断を擁護した。「いざプレーしなければならなくなったとき、彼らに試合のリズムがなければ、出場させても試合に影響を与えられない」と語った。
「エミレーツ・スタジアムでも起こり得ることだが、私がここにいた7年間では一度も起きなかった。翌日の練習で起きる可能性もあるし、以前にもそういうことはあった。今回起きたことで、二度と起きないことを願うしかない。何ができるというんだ？ もし未来をはっきり見通せる水晶玉を持っていたら、『みんな、ジャグジーに入って。明日また会おう』と言うよ」
サリバから朗報
アーセナルは中盤の選手起用に頭を悩ませる一方、ウィリアム・サリバに関しては大きな朗報を得た。サリバはワールドカップで負った背中の負傷から、個別トレーニングを再開した。ただし、ミケル・アルテタ監督は回復までなお数週間かかると認めている。サリバ不在の中、リール戦ではガブリエウ・マガリャンイスが再びエズリ・コンサとセンターバックでコンビを組む見込みだ。
マガリャンイスはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝でPKを失敗したものの、自信を失っていない。「悲しかったし、PKを外したくはなかった。でも、そこから学んだ。また機会があれば、蹴る準備はできている」と語った。
- AFP
アーセナルの今後は？
アーセナルは火曜日、チャンピオンズリーグでリールをホームに迎える。チームは新たに浮上した負傷への懸念を乗り越えなければならない。アルテタ監督は月曜日、インカピエとスビメンディの検査画像の結果を確認し、復帰までの見通しを判断する。一方、アーセナルは今後の試合に向けてサリバが万全の状態で復帰できるよう、慎重に状態を管理する。
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