相次ぐアクシデントへの苛立ちはあるものの、アルテタ監督はスタッフと、控え選手に体を動かし続けさせる判断を擁護した。「いざプレーしなければならなくなったとき、彼らに試合のリズムがなければ、出場させても試合に影響を与えられない」と語った。

「エミレーツ・スタジアムでも起こり得ることだが、私がここにいた7年間では一度も起きなかった。翌日の練習で起きる可能性もあるし、以前にもそういうことはあった。今回起きたことで、二度と起きないことを願うしかない。何ができるというんだ？ もし未来をはっきり見通せる水晶玉を持っていたら、『みんな、ジャグジーに入って。明日また会おう』と言うよ」