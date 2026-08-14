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ミケル・アルテタ監督、マンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドを前にブカヨ・サカとユリエン・ティンバーの負傷状況を報告
サカとライス、シティとの大一番へ準備万端
アーセナルのファンにとって、日曜日に行われるマンチェスター・シティとの開幕戦を前に大きな追い風となった。アルテタ監督が、主力2人のブカヨ・サカとデクラン・ライスが出場可能な状態に戻ったと明かしたためだ。
試合前の記者会見に臨んだアルテタ監督は、新加入のマルティン・スビメンディを含む復帰組の主力選手たちのコンディションについて強気の見方を示した。スペイン人指揮官は「彼らは起用可能になる。今日、私たちと一緒にトレーニングを行ったし、明日もトレーニングする。私たちが期待する状態にあるなら、メンバーに入ることになる」と語った。
また、アルテタ監督は多忙な夏を経た後のチームのプロフェッショナルな姿勢についても称賛し、「彼らの大半は予想より早く戻ってきた。本当に良い状態で、あらゆるテストをこなし、全員が非常に良いコンディションに見える」と述べた。
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守備の2選手は依然として戦列を離れている
攻撃陣と中盤に関しては明るい材料がある一方で、プレミアリーグ王者にとって守備陣の見通しは依然としてやや複雑だ。アルテタ監督は、ユリエン・ティンバーとウィリアム・サリバが、それぞれのリハビリプログラムを継続しているため、エンツォ・マレスカ率いるチームとの一戦をともに欠場すると明かした。
とりわけサリバは、より長い離脱を強いられる可能性が高いようだ。指揮官はその状況を「長期離脱の負傷」と表現した。ティンバーの状況はより楽観的ではあるが、先発メンバーとして公式戦に復帰する準備はまだ整っていない。
アルテタ監督は、オランダ代表の現時点での回復状況について詳細に説明し、再発を避けるためにクラブが慎重なアプローチを取っていることを明かした。「ユリエンは本当に順調に回復している」とアルテタ監督は語った。
「彼はピッチに立っているし、現在は特定の動き、特に運動量と負荷を段階的に増やしている。良い軌道に乗っていると思うが、まだ数週間は必要だ。ウィロについては、みんなが知っているように、より長期的な負傷だ」
ティンバーの復帰への道筋
万能性を備えた元アヤックスのこの選手は、アルテタの戦術的な構成において不可欠な存在であり、近い将来に全体練習へ完全復帰する見通しだ。指揮官は、ピッチ上でチームメートとの連係に再び加わり始めるこのSBにとって、今後7日から10日が極めて重要になると示唆した。
アルテタはこのDFに関するプランについて、次のように詳しく説明した。「様子を見なければならない。うまくいけば来週かその次あたりにはグループ練習を始める必要があるし、そこからどのように進展するかを見ていくことになる。長期的な問題だったので、われわれが踏むすべてのステップが正しいものであり、彼自身もそれを行う状態にあると感じられるようにしたい。彼は我々にとって非常に重要な選手だからだ」
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移籍の話題とタイトル獲得への野望
目先の負傷者に関する懸念に加え、アルテタは期限が迫る中での移籍市場におけるクラブの継続的な野心についても言及した。複数の著名DFとの関連がメディアで報じられる中、このスペイン人指揮官は具体的な名前については口を閉ざした一方で、クラブが引き続きスカッドを進化させたいと考えていることには率直だった。
加入の可能性について、アルテタは「個人について話すつもりはないが、明らかに伝えられるのはクラブの野心についてだ。それは大きい。我々はスカッドを改善したいし、スカッドを進化させたい。それによって成し遂げるためだ。我々は、強みにできるいくつかの領域を見極めている。だからこそ、それをやろうとしている」と語った。
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