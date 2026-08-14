ミケル・アルテタ監督、マンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドを前にブカヨ・サカとユリエン・ティンバーの負傷状況を報告

アーセナルのファンにとって、日曜日に行われるマンチェスター・シティとの開幕戦を前に大きな追い風となった。アルテタ監督が、主力2人のブカヨ・サカとデクラン・ライスが出場可能な状態に戻ったと明かしたためだ。

試合前の記者会見に臨んだアルテタ監督は、新加入のマルティン・スビメンディを含む復帰組の主力選手たちのコンディションについて強気の見方を示した。スペイン人指揮官は「彼らは起用可能になる。今日、私たちと一緒にトレーニングを行ったし、明日もトレーニングする。私たちが期待する状態にあるなら、メンバーに入ることになる」と語った。

また、アルテタ監督は多忙な夏を経た後のチームのプロフェッショナルな姿勢についても称賛し、「彼らの大半は予想より早く戻ってきた。本当に良い状態で、あらゆるテストをこなし、全員が非常に良いコンディションに見える」と述べた。



