ミケル・アルテタ監督、マンスフィールド戦勝利に向け奇妙なフォーメーションで10分間練習したことを認める
負傷者続出で戦術的賭けを余儀なくされる
アーセナルは、10代のマリ・サーモン、クリスティアン・モスケラ、リカルド・カラフィオリという3人の即席のディフェンス陣を並べた。ノニ・マドゥエケとガブリエル・マルティネッリは、従来のウイングバックではなく、ウイングとして幅を広げたため、アーセナルは守備の数が少なくなり、試合は引き伸ばされた。
3バックへの転換は、設計というよりも必要に迫られた決断であり、いくつかの重要なレギュラー選手が欠場、あるいは休養を必要としていた。ウィリアム・サリバは負傷で欠場中、ガブリエル・マガリャエス、デクラン・ライス、マーティン・ズビメンディは、シーズン中の過酷な時期の負担を管理するため、いずれも先発メンバーから外されていた。
アルテタのローテーションの理由
この型破りな布陣にどれだけの時間を費やしたか問われると、アルテタは準備の混乱ぶりを浮き彫りにする率直な返答をした。この布陣を練習で何回試したかと問われると、アルテタは「ええ、一度だけ。10分間です」と答えた。
選手選考の難題について問われると、アルテタはカップ戦におけるリスクを承知の上で主力選手を外した理由を説明した。「彼らは問題を抱えており、その状態が続いていた。 我々がこなす試合数は明らかに過酷だ。この機会こそ、彼らが抱える問題を解消し、中断前の2週間を最高の状態で迎えるための唯一の手段だった。決断は避けられなかった。この困難な状況下で適応策を模索するのは全員にとって挑戦だった」
アーセナルのさらなる負傷者懸念
アーセナルがFAカップで生き残りを果たした一方で、この勝利には代償が伴う可能性もある。レアンドロ・トロサールとリッカルド・カラフィオーリの両選手が試合中に交代を余儀なくされ、エミレーツ・スタジアムで懸念が高まる選手の体調不良リストに新たな名前が加わった。監督は、激しい試合の中で長期的な損傷を防ぐために交代を迫られたことを認めた。
両選手の状態についてアルテタ監督は次のように語った。「二人とも軽い不調を抱えていた。プレーを続けるのは無理だった。特に今日の試合環境では、このような事態が起こり得ると認識していた。だから交代させる必要があった」
シーズン終盤戦を控えたアーセナルは、主力選手の出場可否に神経を尖らせることになる。
アーセナルの次の一手は？
FAカップでの辛勝は、国内リーグ戦を通じて守備の堅さに大きく依存してきた北ロンドンのチームにとって警鐘となった。アーセナルは国際試合期間前の次の連戦に備える。水曜夜のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でバイエル・レバークーゼンと対戦するためバイアレーナへ遠征し、3日後にはプレミアリーグでエバートンを迎え撃つ。
