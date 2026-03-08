ミケル・アルテタ監督、マンスフィールド戦勝利に向け奇妙なフォーメーションで10分間練習したことを認める

アーセナルがFAカップで生き残りを果たした一方で、この勝利には代償が伴う可能性もある。レアンドロ・トロサールとリッカルド・カラフィオーリの両選手が試合中に交代を余儀なくされ、エミレーツ・スタジアムで懸念が高まる選手の体調不良リストに新たな名前が加わった。監督は、激しい試合の中で長期的な損傷を防ぐために交代を迫られたことを認めた。

両選手の状態についてアルテタ監督は次のように語った。「二人とも軽い不調を抱えていた。プレーを続けるのは無理だった。特に今日の試合環境では、このような事態が起こり得ると認識していた。だから交代させる必要があった」

シーズン終盤戦を控えたアーセナルは、主力選手の出場可否に神経を尖らせることになる。