Getty Images Sport
翻訳者：
ミケル・アルテタ監督、マンズフィールド戦で記録的なFAカップデビューを果たした「卓越した」マックス・ダウマンの「時間と空間」の使い方を絶賛
アルテタの若き賭けが実を結ぶ
アルテタ監督はFAカップ5回戦マンズフィールド・タウン戦で、16歳の若き才能ダウマンに歴史的な機会を与えた。ヘイル・エンド出身の新星は、アーセナルのFAカップ史上最年少先発選手として歴史に名を刻んだ。
ダウマンとマーリー・サーモンの両選手を先発起用した決断は、2025年のアジアプレシーズンツアーで始まった彼らの急成長を受けてのものだ。ダウマンは2025年8月、プレミアリーグのリーズ戦（5-0勝利）でトップチームデビューを果たしたが、ディフェンダーのサーモンがトップチームに初出場したのは同年12月、チャンピオンズリーグのクラブ・ブルージュ戦（3-0勝利）であった。
マンスフィールド・タウン戦での起用を受けた16歳のミッドフィルダーは、その若さを感じさせない見事なプレーで注目を集め、高い評価を得た。
- Getty Images Sport
ヘイル・エンド卒業生が築いた歴史
「彼を非常に誇りに思うし、マーリーも同様に誇りに思う」とアルテタ監督は試合後に記者団に語った。「16歳の2人がFAカップで先発出場したことは、彼らの性格や持つ資質を物語っている。 そしてマックスは、本当に素晴らしいプレーを見せてくれた」この2人の起用はクラブにとって画期的な瞬間となった。アーセナルは、いかなる大会においても16歳以下の選手2名を同時に先発起用した初のプレミアリーグクラブとなったのだ。
アルテタ監督の若手への信頼は土曜日に新たな高みに達し、ダウマンはロンドンクラブの新記録を樹立した。「まず彼らを祝福したい。FAカップでデビューを果たしたのだから。マックスは大会史上最年少記録保持者だろう」とアルテタ監督は説明した。「この大会は長い歴史を持つ。それがどれほど難しいことか物語っている」 彼らを非常に誇りに思う。ジェイデン［・ディクソン］もデビューを楽しみ、これからも努力を続けてほしい。これは彼らにとって最初のステップに過ぎず、まだまだ成長の余地がある」
監督は特に、悪条件のピッチで身体的プレッシャー下でも冷静さを保ったダウマンのプレーに感銘を受けた。「素晴らしい。ボールが跳ね回り、背後からプレッシャーがかかる状況で、彼が時間と空間を操り、ボールを扱う様子は驚異的だ。特にその動作のスピードは。これが我々の持つ才能の証だ」とスペイン人監督は付け加えた。
マーリー・サーモンへの教訓
ダウマンが脚光を浴びる一方、同じく16歳のサーモンも急成長を遂げた。マンズフィールドの同点弾を招いたミスで交代を命じられたこのDFは悔しそうな表情を見せたが、アルテタ監督は即座に励ました。 「映像を確認する必要はあるが、彼が責任を感じているのは伝わってきた。ある意味では良いことだが、視点を失ってはいけない。あの部屋にいた者、このレベルでプレーした者なら誰もが、ミスや失点につながる状況を作り出したことがある。だがそれは重要ではない」とアルテタは強調した。
「重要なのは彼のプレーの仕方とピッチ上での貢献だ。他の部分より遥かに重要だと考える」と続け、若きDFの潜在能力への信頼を強調した。また監督は戦術的柔軟性も示し、選手層の事情と負荷管理の必要性から4年以上ぶりに3バックを採用した。
- Getty Images
トロサールとカラフィオーリの負傷懸念
この勝利は、レアンドロ・トロサードとリカルド・カラフィオリが試合を最後までプレーできなかったことで、新たな負傷の懸念が浮上し、やや影を落とした。この2人の最新状況について、アルテタ監督は「2人とも、軽い痛みがあった。プレーを続けるのは無理だった。特に今日の試合のコンディションでは、その可能性があると私は考えていた。だから、彼らを交代させなければならなかった」と語った。
また、デクラン・ライス、ガブリエル、マーティン・ズビメンディといった主力選手たちが、この試合の試合メンバーから完全に外れた理由についても、アルテタ監督は次のように説明しています。「彼らは問題を抱えており、その問題を抱え続けていました。そして、私たちがプレイしている試合の数は、明らかに非常に厳しいものです。そして、この2週間の休暇に入る前に、彼らが抱えている問題を可能な限り最善の方法で解決し、次の2週間を最高の状態でスタートできるようにする唯一の機会でした。 そして、我々はそうした決断を下さなければならなかった」と彼は結論づけた。
広告