この勝利は、レアンドロ・トロサードとリカルド・カラフィオリが試合を最後までプレーできなかったことで、新たな負傷の懸念が浮上し、やや影を落とした。この2人の最新状況について、アルテタ監督は「2人とも、軽い痛みがあった。プレーを続けるのは無理だった。特に今日の試合のコンディションでは、その可能性があると私は考えていた。だから、彼らを交代させなければならなかった」と語った。

また、デクラン・ライス、ガブリエル、マーティン・ズビメンディといった主力選手たちが、この試合の試合メンバーから完全に外れた理由についても、アルテタ監督は次のように説明しています。「彼らは問題を抱えており、その問題を抱え続けていました。そして、私たちがプレイしている試合の数は、明らかに非常に厳しいものです。そして、この2週間の休暇に入る前に、彼らが抱えている問題を可能な限り最善の方法で解決し、次の2週間を最高の状態でスタートできるようにする唯一の機会でした。 そして、我々はそうした決断を下さなければならなかった」と彼は結論づけた。