Getty Images Sport
翻訳者：
ミケル・アルテタ監督、プレミアリーグ連覇に大打撃となったブライトン戦惨敗後にアーセナルの選手たちを「無礼だ」と怒りあらわに
珍しくミスが重なり、アーセナルは大きな代償を払った
アーセナルの今季完璧だったスタートは土曜日、南海岸での惨憺たる0-3の敗戦によってあっけなく止まった。パスカル・グロス、チャラランポス・コストゥーラス、チェマ・アンドレスのゴールにより、王者ブライトンが現王者相手に値する勝利を手にした。この試合前まで、アウェーのアーセナルは全公式戦で開幕7連勝を飾っていた。
しかし、アーセナルは自らの失速を招いた。ずさんな個人ミスの連続を何度も突かれたためだ。GKダビド・ラヤの不正確な配球が不安定な空気を生み、その後はリッカルド・カラフィオーリ、ガブリエウ・マガリャンイス、エズリ・コンサの守備でのミスが、最終的にホームのブライトンへゴールを献上する形となった。
- Getty Images Sport
アルテタ、基本原則の欠如を嘆く
アルテタ監督は、自軍の取り組み不足に激怒し、単純な仕事を遂行できなかった点を問題視した。記者団に対し、「非常に失望している。だがまず何よりも、ブライトンの勝利を祝福しなければならない。彼らにはその価値があった。より良いチームだった」と語った。
アーセナルの指揮官は、ブライトンのダイレクトな戦い方に自分たちが対応できなかったことを強調した。「こちらには、サッカーでは、特にプレミアリーグでは果たさなければならない基本があるが、そこから私たちは大きくかけ離れていた」と付け加えた。「相手に最初のデュエルやセカンドボールを制されると、試合は私たちにとって本当に難しい状況になる。特に相手があれだけダイレクトだっただけにね」
さらに技術的な問題点について、アルテタ監督は、ボールを保持した際にチームが普段のスタイルを捨ててしまったと非難した。「ボールを奪い返した時でさえ、私たちの技術的ミスの数は多すぎた……。しかも、そうしたマンツーマンの状況から抜け出すために必要なプレー原則を何一つ守れず、私たちは常に後手に回る形となった。そのため、試合をコントロールするのは非常に難しかった」と説明した。
ブライトンのジャイアントキリング連発は続く
この結果により、ブライトンの驚異的な最近の傾向は続いている。過去には2024-25シーズンにマンチェスター・シティ、2025-26シーズンにリヴァプールを退けており、これで3シーズン連続でプレミアリーグ王者をホームで破ったことになる。
アルテタはこの特有の脅威を事前に認識していたと認めつつも、チームが試合開始の笛から相手の強度に対抗できなかったことを認めた。「今日がどれほど厳しいものになるかは分かっていた」と同監督は語った。「最初に話し合ったのは、最初の時間帯についてだった。あの最初の時間帯を勝った形で抜け出せなければ、試合を支配し、勝つ可能性を持つのは極めて難しくなる。だが、それは相手を称えるべきだ。相手は我々に比べて別の鋭さを持っていた」
- Mark Pain
マンチェスター・シティが主導権掌握へ構える
この敗戦により、アーセナルはリーグ順位表で2位となり、マンチェスター・シティが優勝争いの主導権を握る余地が生まれた。シティは現在首位に立っており、9月20日（日）にサンダーランドをホームに迎える一戦で、アーセナルとの勝ち点差を3に広げることができる。
アルテタ監督は今後、長めのインターナショナルブレイクを使って、チームが抱える守備面の明白な脆さに対処しなければならない。アーセナルは10月10日に好調のリーズ・ユナイテッドをホームに迎え、立て直しと国内での勢いの回復を目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。