アルテタ監督は、自軍の取り組み不足に激怒し、単純な仕事を遂行できなかった点を問題視した。記者団に対し、「非常に失望している。だがまず何よりも、ブライトンの勝利を祝福しなければならない。彼らにはその価値があった。より良いチームだった」と語った。

アーセナルの指揮官は、ブライトンのダイレクトな戦い方に自分たちが対応できなかったことを強調した。「こちらには、サッカーでは、特にプレミアリーグでは果たさなければならない基本があるが、そこから私たちは大きくかけ離れていた」と付け加えた。「相手に最初のデュエルやセカンドボールを制されると、試合は私たちにとって本当に難しい状況になる。特に相手があれだけダイレクトだっただけにね」

さらに技術的な問題点について、アルテタ監督は、ボールを保持した際にチームが普段のスタイルを捨ててしまったと非難した。「ボールを奪い返した時でさえ、私たちの技術的ミスの数は多すぎた……。しかも、そうしたマンツーマンの状況から抜け出すために必要なプレー原則を何一つ守れず、私たちは常に後手に回る形となった。そのため、試合をコントロールするのは非常に難しかった」と説明した。



