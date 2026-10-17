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ミケル・アルテタ監督、プレミアリーグ優勝後に計画されているアーセナルの人員削減に言及
ピッチ外で大規模な再編
アーセナルはピッチ外の大規模な組織再編に伴い、複数の部門で60人分の雇用を削減する見通しだ。最高経営責任者（CEO）のリチャード・ガーリックは今週、従業員に人員削減の予定を伝えた。クラブの常勤従業員871人のうち、最大7％が影響を受ける。
この決定は、アーセナルが2024-25シーズンに過去最高となる6億9100万ポンド（9億2000万ドル）の売上高を記録したにもかかわらず下された。男子・女子チームの選手とコーチングスタッフは、いずれも削減の対象とならない。
このニュースが報じられたのは、指揮官のアルテタが年間最大2000万ポンド（2700万ドル）の新たな4年契約を結んだ直後だ。スペイン人指揮官は最近、クラブを2004年以来初のプレミアリーグ優勝に導いた。
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アルテタ、沈黙を破る
日曜日に行われるノッティンガム・フォレストとのリーグ戦を前にした記者会見で、アルテタ監督はこの件に直接言及した。今回の決定に関する質問は、経営陣に向けるべきだと強調した。
「まず、この質問は私に向けられるものではない」とアルテタ監督は述べた。ESPNが伝えている。「クラブ全体で行われた取り組みと分析について、私には説明があった。その意図は常に、進化し、改善することにある。
「人々を適切な役割に配置し、投資を続け、我々が達成したいこと、築きたい成功を実現するためには、いくつかの決断を下さなければならない。そう説明された」
監督業だけに専念する
アルテタは、自身の責任はあくまでピッチ上のことに限られ、クラブ内部の人員管理には及ばないと明言した。また、運営上の問題に関する自身の役割は限られていることへの理解を求めた。
「もちろん、その質問に答えるべき立場に私はいない」とアルテタは語った。「それは間違いない。皆さんにその点を尊重してもらえればと思う」
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重要な試合が迫る
アーセナルは今、ピッチ外の騒動を脇に置き、過密日程に備えなければならない。日曜午後にはプレミアリーグでノッティンガム・フォレストをホームに迎える。
国内での一戦を終えると、アーセナルはチャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンと対戦するため、難しいドイツ遠征に臨む。アルテタ監督は、選手たちがピッチ上での好調を維持することに集中し続けるよう望んでいるはずだ。
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