アーセナルはピッチ外の大規模な組織再編に伴い、複数の部門で60人分の雇用を削減する見通しだ。最高経営責任者（CEO）のリチャード・ガーリックは今週、従業員に人員削減の予定を伝えた。クラブの常勤従業員871人のうち、最大7％が影響を受ける。

この決定は、アーセナルが2024-25シーズンに過去最高となる6億9100万ポンド（9億2000万ドル）の売上高を記録したにもかかわらず下された。男子・女子チームの選手とコーチングスタッフは、いずれも削減の対象とならない。

このニュースが報じられたのは、指揮官のアルテタが年間最大2000万ポンド（2700万ドル）の新たな4年契約を結んだ直後だ。スペイン人指揮官は最近、クラブを2004年以来初のプレミアリーグ優勝に導いた。