アルテタ監督は自身のチームに挑戦状を突きつけ、現王者であることのプレッシャーを全選手が受け入れるよう求めた。イングランド・フットボールの頂点にとどまり続けるために必要な日々の規律を維持するよう、チームに促した。

「これは始まりでなければならないし、これが基準でなければならない」とアルテタ監督は強調した。「卓越性こそ我々の基準でなければならない。そしてこれが、未来に向かって攻めていくための原動力にならなければならない。なぜなら、我々にはそれがあることを示してきたのだから。日々、ますます強い決意と野心を持って振る舞う、その姿勢が重要だ」