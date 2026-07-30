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ミケル・アルテタ監督、プレミアリーグ優勝の成功を土台にさらなる上積みを目指し「これはアーセナルにとって始まりであり、基準だ」と語る
アルテタが新たな高い基準を設定
アルテタ監督は、22年ぶりとなるクラブ初のプレミアリーグ優勝を果たした後、チームに対し、クラブを「別次元」へ引き上げるよう求めた。この歴史的快挙を最終到達点としてではなく、将来に向けた基準と捉えている。クラブの公式ウェブサイトで語ったアルテタ監督は、過去の成功がノースロンドンでの慢心につながることはないと明言。トップリーグ制覇は、継続的な支配の時代の始まりでなければならないと強調した。
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成功が新たな基準となる
アルテタ監督は自身のチームに挑戦状を突きつけ、現王者であることのプレッシャーを全選手が受け入れるよう求めた。イングランド・フットボールの頂点にとどまり続けるために必要な日々の規律を維持するよう、チームに促した。
「これは始まりでなければならないし、これが基準でなければならない」とアルテタ監督は強調した。「卓越性こそ我々の基準でなければならない。そしてこれが、未来に向かって攻めていくための原動力にならなければならない。なぜなら、我々にはそれがあることを示してきたのだから。日々、ますます強い決意と野心を持って振る舞う、その姿勢が重要だ」
「別次元」を目指して
アーセナルは昨季、プレミアリーグのトロフィーを掲げ、20年以上にわたる苦しみに終止符を打った。これにより、最高レベルで戦えることを証明した。今、アルテタ監督は、自身のチームが欧州のトップクラブと肩を並べる地位を毎年確固たるものにすることを望んでいる。
「今度は、自分たちがこのレベルにふさわしいことを示さなければならないし、このフットボールクラブを別の次元へ引き上げたい」と同監督は付け加えた。「私の野心は、日々その基準と要求をしっかり満たし、翌日により良くなることだ。それが自分たちにコントロールできることだ。そして、その野心、規律、献身、そしてポジティブなエネルギーを11カ月間にわたって保ち続けること。それが私たち全員の責任だ。もし全員がそれを達成できれば、5月には本当に強い立場にいることになる」
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新シーズンを見据えて
アーセナルがプレミアリーグ王座の防衛に向けて準備を進める中、アルテタの焦点は、このエリートのメンタリティーをピッチ上で表現することへと移っている。アーセナルを率いる同監督は、新シーズン初日から選手たちが高まった野心を示すことを期待するはずだ。
22年に及ぶリーグ優勝からの遠ざかりをついに断ち切ったことで、ノースロンドンでの期待値は劇的に変化した。アルテタとそのチームはいま、頂点にとどまり、卓越性こそが新たな日常であることを証明するという究極の試練に直面している。
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