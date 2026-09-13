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ミケル・アルテタ監督、サンダーランド戦でダビド・ラヤがPKをセーブしてアーセナルが勝利も、「受け入れがたい」判定に怒り
アーセナルが連勝を伸ばす
アーセナルは土曜日、スタジアム・オブ・ライトで粘り強いサンダーランドを相手に2-0で勝利し、今季開幕からの連勝を維持した。ラヤは後半開始からわずか121秒でエンゾ・ル・フェのPKを止める殊勲を見せ、その後、後半途中出場のギマラエスが20ヤードの見事なカーブシュートでクラブ初ゴールを記録した。さらに、ラインイルド・マンダヴァが2枚目のイエローカードを受けた後、サカがアディショナルタイムにPKを決め、勝ち点3を確実なものとした。
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アルテタ監督、PK判定を痛烈批判
全公式戦での連勝を6に伸ばした一方で、アルテタ監督は、エズリ・コンサとダン・バラードの競り合いでジョン・ブルックス主審がコンサのファウルを取った判定に激怒した。試合後、判定を厳しく批判したスペイン人指揮官は、TNT Sportsに対し、「彼ら（審判団）は試合を変えてしまうところだった。分かるだろう」と語った。
サンダーランドに与えられたPKについて言及しているのかと問われると、アルテタ監督はさらにこう続けた。「そうだ。100％だ。このレベルでは受け入れられない。受け入れられない。これはシーズンの流れを変え得るものだ。容認できない。確かめるために10回見た。こんなことはあってはならない。私は27年か28年、フットボールに関わってきた。どんな場合でも、どんな試合でも、どんな状況でも、どんなリーグでも、これはPKではない。ある意味ではとてもうれしいが、別の意味ではとても心配している」
戦術家がより大きな保護を要求
ダビド・ラヤは12ヤードからの見事なセーブでアーセナルのクリーンシートを守り、今季ここまでプレミアリーグでPKを止めた唯一のGKとなった。VARの運用と全体的なレフェリングの水準に強い懸念を示したアルテタ監督は、『BBC Match of the Day』に対し、こう語った。「驚いたかって？ いや？ そうか。
「相手の柔道の投げのようなものだ。エズリは何もしていない。ただ見ればいい。カメラもVARもたくさんあるのだから、このゲームを守る責任を負わなければならない。この試合は守られていなかったし、そのせいで試合も流れも失いかねなかった。それは本当に、本当に重大なことだ。
「ダビドのセーブも、チームの反応も、あらゆることに抗って戦った姿も素晴らしかった。しかし、こんなことは決して起きてはならない。不公平だし、その意味で私は悲しい。本当に、とても悲しい。これはゲームのためのことだから、公の場ではっきり言っている。アーセナルのためだけではない。このレベルでこんなことがあってはならない。」
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両者に週半ばの試練が待ち受ける
現在14位に低迷するサンダーランドは、週半ばに行われるオランダのAZアルクマールとのヨーロッパリーグ初戦に向け、早急に立て直さなければならない。一方、アルテタ監督率いるチームは、カラバオカップ3回戦でイプスウィッチ・タウンの本拠地に乗り込む中、公式戦でも無傷の連勝の勢いを持ち込みたいところだ。スペイン人指揮官は、過密日程の中で選手たちが冷静さを保ち、判定を巡る論争に振り回されないようにしなければならない。
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