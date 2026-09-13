ダビド・ラヤは12ヤードからの見事なセーブでアーセナルのクリーンシートを守り、今季ここまでプレミアリーグでPKを止めた唯一のGKとなった。VARの運用と全体的なレフェリングの水準に強い懸念を示したアルテタ監督は、『BBC Match of the Day』に対し、こう語った。「驚いたかって？ いや？ そうか。

「相手の柔道の投げのようなものだ。エズリは何もしていない。ただ見ればいい。カメラもVARもたくさんあるのだから、このゲームを守る責任を負わなければならない。この試合は守られていなかったし、そのせいで試合も流れも失いかねなかった。それは本当に、本当に重大なことだ。

「ダビドのセーブも、チームの反応も、あらゆることに抗って戦った姿も素晴らしかった。しかし、こんなことは決して起きてはならない。不公平だし、その意味で私は悲しい。本当に、とても悲しい。これはゲームのためのことだから、公の場ではっきり言っている。アーセナルのためだけではない。このレベルでこんなことがあってはならない。」