ダウマンにとって、カラバオカップは個人的に大きな意味を持つ大会である。昨季この大会で、ダウマンは4回戦のブライトン戦でアーセナルの先発に初めて名を連ね、2-0の勝利に貢献した。急速な台頭を遂げている一方で、この16歳は今季ここまで4度にわたってベンチ入りしながら出場機会がなく、直近ではナポリと対戦するためのイタリア遠征でも出番はなかった。ファンはこの創造性あふれるMFのプレー再開を待ち望んでいるが、アルテタは早すぎる消耗を避けながら成長曲線を維持できるよう、慎重に負荷を管理している。

アーセナルの中盤におけるポジション争いは、これまでになく激しさを増している。特にノニ・マドゥエケやエベレチ・エゼのような選手が攻撃の選択肢を強化していることが、その背景にある。カラバオカップは、ダウマンにとって自身がトップチームの主力たちの中で、より継続的に居場所を得るに値することを証明する重要な場となる。