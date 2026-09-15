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ミケル・アルテタ監督、カラバオカップ戦を前にアーセナルの逸材マックス・ドウマンに課題提示
ダウマンはその時を待っている
ダウマンにとって、カラバオカップは個人的に大きな意味を持つ大会である。昨季この大会で、ダウマンは4回戦のブライトン戦でアーセナルの先発に初めて名を連ね、2-0の勝利に貢献した。急速な台頭を遂げている一方で、この16歳は今季ここまで4度にわたってベンチ入りしながら出場機会がなく、直近ではナポリと対戦するためのイタリア遠征でも出番はなかった。ファンはこの創造性あふれるMFのプレー再開を待ち望んでいるが、アルテタは早すぎる消耗を避けながら成長曲線を維持できるよう、慎重に負荷を管理している。
アーセナルの中盤におけるポジション争いは、これまでになく激しさを増している。特にノニ・マドゥエケやエベレチ・エゼのような選手が攻撃の選択肢を強化していることが、その背景にある。カラバオカップは、ダウマンにとって自身がトップチームの主力たちの中で、より継続的に居場所を得るに値することを証明する重要な場となる。
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アルテタ監督、10代の新星にさらなる成長を要求
アルテタ監督は、ドウマンにトップチームでのチャンスを簡単に与えるつもりはないことを明確にした。昨季にプレミアリーグの試合で先発した最年少選手となったこのMFには大きな注目が集まっているが、スペイン人指揮官は、出場時間はピッチでのパフォーマンスとトレーニングでの取り組みによって勝ち取るべきものだという考えを崩していない。アーセナルは現在、過密日程をこなしており、ポートマン・ロードへの遠征ではローテーションが見込まれるものの、アルテタ監督はチームの若手に対して高い基準を維持している。
「マックスにはチャンスが来る」と、アーセナル指揮官はクラブ公式サイトに語った。「彼には出場時間が与えられる。ただし、それは誰と同じように自分で勝ち取らなければならない。われわれは自分たちが持つ才能を分かっているし、そこにいる選手たちのことも理解している。彼を助け、成長を続けてチームの力になれるようにする方法を見つける必要がある」
過密日程を乗り切るには
イプスウィッチとのカラバオカップは、アーセナルにとって短期間で臨む3つ目の異なる大会となる。その前には、プレミアリーグとチャンピオンズリーグで重要な一戦が続いていた。チェルシーとの激闘を制した後、北ロンドンのクラブは欧州での大一番に向けてナポリへ遠征し、その後はサンダーランド戦で勝ち点3を確保した。過密なアウェー連戦はチームの層の厚さを試すものとなっているが、アルテタ監督は、選手たちの精神的な強さがサフォークでの次なる挑戦を乗り越える力になると考えている。
「選手たちの目を見れば分かる。彼らは『プレーしたい』『試合に勝ちたい、そして成長したい』と言うだろう」とアルテタ監督は語った。指揮官は、好結果の後であってもチームが常に進化を求めていると指摘した。「彼らは（サンダーランド戦を）振り返り、さらに多くを求めるはずだ。私は彼らのことをよく知っているからね」と付け加えた。
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アーセナルにとって極めて重要な1週間だ
アーセナルの大黒柱ブカヨ・サカも、この過密日程の中でチームが直面している難しさについて言及した。イングランド代表は、絶え間ない移動と高強度の試合がチームに身体的な負担をもたらすと強調。ナポリ、サンダーランド、そして今回のイプスウィッチへの遠征の合間に、チームは回復の時間をほとんど確保できていない。それでも、今季無敗スタートの維持を目指す陣営の士気は極めて高いままだ。
サカは「自分たちにとって、とても大きな1週間だった。移動もかなり多かった。舞台裏でどんな状況だったのかは、みんなには分からないと思う。でも、自分たちがそれをどう乗り切ってきたかには本当に満足している。自分たちにとって素晴らしいことだし、チーム、スタッフ、自分たち全員をたたえたい。続けていかなければならない。止まることはない」と語った。
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