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ミケル・アルテタ監督、イプスウィッチ戦で記録に並ぶ2得点を挙げた10代の新星マックス・ダウマンについて、アーセナルに「慎重」であるよう求める
ポートマン・ロードで歴史的な2得点を記録
アーセナルはイプスウィッチ・タウンを4-2で下し、カラバオカップ勝利を収めた。この一戦では、16歳のダウマンによる息をのむような個人パフォーマンスが大きな原動力となった。プレミアリーグ王者として迎えた今季初出場で、この10代の新星はいきなりインパクトを残した。開始わずか7分、セドリック・キプレをかわしてからゴール右隅に突き刺し、先制点を挙げた。
アカデミー育ちのダウマンは、後半立ち上がりにもこの日2点目を決め、見事なパフォーマンスを締めくくった。ダウマンの攻撃面での影響力は得点だけにとどまらない。絶え間ないプレッシングからノニ・マドゥエケの得点を導き、さらにアーセナルの4点目となったミケル・メリーノのカーブシュートでも重要な役割を果たした。
2得点を記録したことで、ダウマンはイングランドサッカーの歴史に名を刻んだ。プレミアリーグのクラブで16歳にして1試合2得点を挙げた史上2人目の選手となり、2002年にエヴァートンでウェイン・ルーニーが打ち立てた記録に並んだ。
- AFP
アルテタが「信じられない」キャラクターを称賛
勝利後、アルテタはこの若き才能への称賛を隠さず、10代の選手をめぐる興奮が完全に正当なものだと認めた。さらに、期待の若手マーリ・サーモンとともに、その落ち着きぶりを称賛した。
アルテタは「彼がいてくれるのは喜びだし、マーリも同じだ」と語った。「マックスについては、ああ、彼がゴールを決め、今夜作り出したような場面を生み出せば、話題になるのは避けられない。ああしたプレーを難なくやってのける。そこが彼の最大の長所だと思う。守備面でも、取り組む姿勢やプレーを続ける力がある。それは簡単なことではない。彼は16歳だが、場面を作り出せるだけでなく、試合を通して継続してやれるんだ」
アーセナルの指揮官は、これほど若い年齢で自身のシステムの中で活躍するには、肉体面と精神面の強さが必要だと強調した。「私たちが彼らに求めるものの中で、それをやれるのは極めて難しい。それでも彼はますますうまく対応している」と付け加えた。「あの性格と、最高の舞台でプレーすることをどれほど愛しているかという点で、彼は信じられない選手だ」
プレミアリーグの注目の中を進む
見出しをさらうようなパフォーマンスにもかかわらず、アルテタは若手に過度なプレッシャーをかける危険性を強く認識している。ダウマンは以前、トップチームでの出場機会は勝ち取らなければならないと指揮官から警告されていた。そのティーンエイジャーは力強く応えたが、指揮官は慎重なマネジメントが不可欠だと主張している。
「（過熱する期待を）抑えるのは簡単ではない。それは理解しているが、我々がやらなければならないのは彼を守ることだ。彼は16歳だ。このリーグではそんなことは見られない」とアルテタは説明した。「ヨーロッパのほかのリーグでは、まったく異なる状況だ。しかし、このリーグでは、リーグが持つ要求、選手たち、そしてあらゆるものがあなたに課してくるものを考えれば、我々は本当に、彼を起用するたびに適切な準備のもと、適切な状況にあることを確認しなければならない」
スペイン人指揮官は、これほど早い段階でトップレベルの強度に対応できる選手がいかにまれかを強調した。「その可能性は、おそらく極めて低い。なぜなら、この試合のフィジカル面だけをこなせる能力を持つ選手は見られないからだ。だが、彼はそれをやっているし、チャンスがあるたびに本当にうまくやっている」
- Every Second Media
10代選手の慎重なマネジメント
ダウマンの急速な台頭は、アーセナルのコーチングスタッフに繊細な舵取りを求めている。ポートマン・ロードでの躍動的なパフォーマンスは、シニアの試合でも影響力を発揮できることを証明した一方で、クラブは成長を急がせるのではなく、段階的にチームへ組み込んでいく方針だ。
「彼は16歳であり、我々は本当に慎重でなければならない」とアルテタは締めくくった。「彼を止めたいわけではないし、ブレーキをかけたいわけでもない。彼を成長させる必要があり、彼に何が必要かも十分に理解している。彼にはチャンスが与えられる。成長のために必要なことはたくさんあるが、16歳で既にあれだけのことをやってのけているのは、ただただ信じられないことだ」
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