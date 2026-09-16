見出しをさらうようなパフォーマンスにもかかわらず、アルテタは若手に過度なプレッシャーをかける危険性を強く認識している。ダウマンは以前、トップチームでの出場機会は勝ち取らなければならないと指揮官から警告されていた。そのティーンエイジャーは力強く応えたが、指揮官は慎重なマネジメントが不可欠だと主張している。

「（過熱する期待を）抑えるのは簡単ではない。それは理解しているが、我々がやらなければならないのは彼を守ることだ。彼は16歳だ。このリーグではそんなことは見られない」とアルテタは説明した。「ヨーロッパのほかのリーグでは、まったく異なる状況だ。しかし、このリーグでは、リーグが持つ要求、選手たち、そしてあらゆるものがあなたに課してくるものを考えれば、我々は本当に、彼を起用するたびに適切な準備のもと、適切な状況にあることを確認しなければならない」

スペイン人指揮官は、これほど早い段階でトップレベルの強度に対応できる選手がいかにまれかを強調した。「その可能性は、おそらく極めて低い。なぜなら、この試合のフィジカル面だけをこなせる能力を持つ選手は見られないからだ。だが、彼はそれをやっているし、チャンスがあるたびに本当にうまくやっている」



