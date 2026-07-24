今回の発売に合わせ、デクラン・ライス、クロエ・ケリー、リカルド・カラフィオリ、イアン・ライト、リトル・シムズ、アーセナルサポーターが登場するショートフィルムが公開されました。サッカーユニフォームにまつわる物語と、それが象徴するものが語られています。

カラフィオリは「僕たちはこのユニフォームを着てプレーすることを楽しみにしている。『ブルーズド・バナナ』がサポーターに与えてきた影響はよく分かっている。今でも多くの人がそれを着続けている様子を見れば、クラブにとってどれほど重要かが分かる。歴史あるユニフォームを身にまとうことを誇りに思い、そのインスピレーションを力に、さらに前進したい」と語った。







