Arsenal
翻訳者：
ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルがプレミアリーグ連覇へ準備を進める中、イアン・ライト、リカルド・カラフィオリ、クロエ・ケリーが1990年代風のアウェイユニフォームを披露した。
アーセナルが象徴的なデザインを復活させる
アーセナルとアディダスは、2026-27シーズンの新アウェイユニフォームを発表した。これはサッカー界で有名な「bruised banana」デザインを現代風に再解釈したものだ。 1991～1993年に着用された「ブルーズド・バナナ」ジャージに着想を得たネイビー色のデザインだ。アルテタ監督率いるプレミアリーグ王者がタイトル防衛に挑む今シーズン、クラブの歴史とアディダスのトレフォイルロゴ、最新パフォーマンス技術を融合させた一着となっている。
選手たちはその遺産を受け継ぐ
今回の発売に合わせ、デクラン・ライス、クロエ・ケリー、リカルド・カラフィオリ、イアン・ライト、リトル・シムズ、アーセナルサポーターが登場するショートフィルムが公開されました。サッカーユニフォームにまつわる物語と、それが象徴するものが語られています。
カラフィオリは「僕たちはこのユニフォームを着てプレーすることを楽しみにしている。『ブルーズド・バナナ』がサポーターに与えてきた影響はよく分かっている。今でも多くの人がそれを着続けている様子を見れば、クラブにとってどれほど重要かが分かる。歴史あるユニフォームを身にまとうことを誇りに思い、そのインスピレーションを力に、さらに前進したい」と語った。
定番を現代風にアレンジ
新ユニフォームはネイビーを基調に、オリジナルデザインに着想を得た幾何学模様を配置。ネイビーとイエローのトーンを融合させ、モダンな印象に仕上げました。トレフォイルのクルーネック襟には赤とイエローのアクセント、左胸にはアーセナルエンブレムとアディダストレフォイルロゴを配しています。
カラフィオリは「今こそ我々がクラブに新たなレガシーを築く番だ。サポーターと共に多くの素晴らしい瞬間を共有してきたが、さらに高みを目指す。勝ち続け、特別な思い出を作り続け、サポーターに誇りを届けたい」と語った。
さらに、アディダスの「CLIMACOOL+」テクノロジーが採用され、吸湿発散性と通気ゾーンで体温調節をサポートする。
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2026-27シーズンアウェイキットは、ネイビーのショーツとソックスに赤と黄色のアクセントを効かせ、ピッチ上で統一感のあるルックを演出します。
アーセナル公式ストア、一部アディダス直営店、アーセナル・ダイレクト、アディダスオンラインストアで即日発売。アルテタ監督率いるチームがプレミアリーグ制覇の勢いを加速させ、クラブの歴史に新たなページを刻む新シーズンの幕開けを告げる。
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