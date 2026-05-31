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ミケル・アルテタ監督はPSGが「世界最強」と認めつつ、CLでの悔しい結果を受け、アーセナルを「新たな次元」へ導くと誓った。
アルテタ監督、夏の補強に意欲
プスカシュ・アリーナでの敗戦後、アルテタ監督は夏の移籍市場で断固とした補強が必要だと強調した。アーセナルは国内での成功を踏み台に、来季は欧州の舞台でも前進を目指す。
アルテタは試合後、「数日間家族と過ごし、その後シーズン全体を分析する」と語った。 「より高いレベルに行くには、重要な決断をし、野心を示さねばならない。私たちはそれを実現できる。だが、そのためには非常に野心的で、迅速で、賢くある必要がある」と語った。クラブにはすでに複数の補強候補が挙げられており、報道によると最優先はアトレティコ・マドリードのFWフリアン・アルバレスで、攻撃陣強化を狙う。
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「世界一」と称されるPSGへの称賛
結果は受け入れ難いが、アルテタ監督は潔く敗北を認め、ルイス・エンリケ率いるチームを現代最高のチームと称えた。PSGは試合を支配し、アーセナルのポゼッション率はわずか24.7%だった。この数字はCL決勝の最低記録で、パリの強豪チームの技術的優位性を示した。
「PSG、特にルイスに祝福を送りたい。彼らは私の考えでは世界最高のチームだ」とアーセナル監督は語った。「彼らがボールを持って、個人の技で成し遂げていることは、私はこれまで見たことがない。ボールを持たずに特定のエリアでプレーするのは本来の方針ではないが、彼らは我々にそうさせざるを得ない状況に追い込んでくる。だからこそ、選手たちにはさらに称賛を送りたい。」
反則判定に激怒
試合は物議を醸した。延長戦でアーセナルは審判の判定にベンチが激怒。アルテタ監督はヌノ・メンデスがペナルティエリアでノニ・マドゥエケにファウルをしたと主張したが、審判は抗議を退けた。
スペイン人監督は「映像を見ればPKだったのは明白だ。今大会で与えられた他のPKと比べても明らかで、審判の判定は一貫していない」と語った。 試合はPK戦へ進み、この102分間の判定がアーセナルの運命を左右した。
銃撃戦のトラウマを乗り越える
PK戦での敗退は、クラブ史上初の欧州制覇を目前にしていただけに悔しい。1-1で終えた試合後、エゼとガブリエルのPKが止まり、プレミア制覇ながらタイトルを逃したアルテタ監督は感情の余韻に。
アルテタ監督は「痛みしかない。大会であと一歩まで迫り、クラブ大会制覇まで数本のPKという状況なら、当然だ」と認めた。最後に彼はチームの精神を称え「選手やスタッフに100万回『ありがとう』と言っても足りない」と語った。 毎日を共に過ごした喜びこそが何よりも大切だからです」