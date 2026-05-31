プスカシュ・アリーナでの敗戦後、アルテタ監督は夏の移籍市場で断固とした補強が必要だと強調した。アーセナルは国内での成功を踏み台に、来季は欧州の舞台でも前進を目指す。

アルテタは試合後、「数日間家族と過ごし、その後シーズン全体を分析する」と語った。 「より高いレベルに行くには、重要な決断をし、野心を示さねばならない。私たちはそれを実現できる。だが、そのためには非常に野心的で、迅速で、賢くある必要がある」と語った。クラブにはすでに複数の補強候補が挙げられており、報道によると最優先はアトレティコ・マドリードのFWフリアン・アルバレスで、攻撃陣強化を狙う。



