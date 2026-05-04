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ミケル・アルテタ監督は、2選手の復帰でアーセナルがアトレティコ・マドリード戦で「異なる戦術」を採用できると明かし、チャンピオンズリーグの試合を「待ちきれない」と語った。
主力コンビが復帰
エミレーツ・スタジアムでの試合前、アルテタ監督はメディアの取材に応じ、先週欠場したオデゴールとハーヴェルツが復帰すると発表した。スペインでの第1戦は1-1の引き分けに終わり、2人の攻撃陣が戻るのはチームに大きなプラスだ。
「二人は出場可能で、メンバーに名を連ねている」と負傷状況を問われたアルテタ監督は確認した。さらに、彼らの復帰の重要性についてこう続けた。「素晴らしいことだ。我々は選択肢が必要で、明日の試合で先発でも途中出場でも対応できる戦力が必要だ。だから、二人とも戻ってきたことは、我々にとって本当に良いニュースだ」
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決勝への渇望
アーセナルは2006年以来となるチャンピオンズリーグ決勝進出を目前に控え、ロンドン・コルニー周辺は緊張感に満ちている。アルテタ監督は、この瞬間のためにクラブが20年間努力してきたと強調した。
「待ちきれない。選手もファンもエネルギーに満ちている。この瞬間を共有したい」とアルテタは語った。「クラブもチームも20年ぶりの舞台へ全力で取り組んできた。明日は勝ち、決勝へ進みたい」
戦術の柔軟性と選手層の厚さ
ブカヨ・サカが絶好調で、アルテタ監督はチームが最高のタイミングでピークを迎えていると語る。監督は、多様な選手を起用できる重要性を強調し、特に左サイドバックのカラフィオリとヒンカピエの競争に言及した。
アルテタ監督は「カラフィオリとヒンカピーはタイプが全く異なる。これまで同時に起用できることが少なかったため、相手や試合展開、連携の選択肢が限られていた。しかし今は両選手とも起用でき、その違いが大きな強みだ」と説明した。
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エミレーツのファンの皆様へ
アーセナルのアルテタ監督は、58試合目の過密日程でも選手たちがチャンスを「掴みに行く」と断言。ホームの熱狂を味方に、シメオネ率いる規律あるアトレティコを倒すつもりだ。
「メッセージなど必要ない。何が懸かっているか、それだけで十分だ」とアルテタは語った。「これは特別な機会であり、決定的な瞬間だ。共にこの瞬間を生き抜き、実現させよう。 掴みに行こう。チャンスがあるのは、結果を出す準備ができている証拠だ。試合開始直後から、我々はそれを掴みにいく。」