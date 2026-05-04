ミケル・アルテタ監督は、2選手の復帰でアーセナルがアトレティコ・マドリード戦で「異なる戦術」を採用できると明かし、チャンピオンズリーグの試合を「待ちきれない」と語った。

エミレーツ・スタジアムでの試合前、アルテタ監督はメディアの取材に応じ、先週欠場したオデゴールとハーヴェルツが復帰すると発表した。スペインでの第1戦は1-1の引き分けに終わり、2人の攻撃陣が戻るのはチームに大きなプラスだ。

「二人は出場可能で、メンバーに名を連ねている」と負傷状況を問われたアルテタ監督は確認した。さらに、彼らの復帰の重要性についてこう続けた。「素晴らしいことだ。我々は選択肢が必要で、明日の試合で先発でも途中出場でも対応できる戦力が必要だ。だから、二人とも戻ってきたことは、我々にとって本当に良いニュースだ」