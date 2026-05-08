Getty Images Sport
翻訳者：
ミケル・アルテタ監督は、ユリエン・ティンバーが今季残り試合を欠場する可能性があると明かし、アーセナルに大きな打撃を与えた。
オランダ人にとって、もどかしい待ち時間だった。
ミケル・アルテタ監督は、ティンバーの「悔しい」怪我の回復が予想以上に複雑化し、今シーズンの残り試合を全休する可能性があると認めた。3月のエバートン戦で途中交代して以来、戦列を離れている万能ディフェンダーの不在は、ガナーズの終盤戦に大きな影響を与えている。
当初は軽傷とされていたが、回復は思わしくなく長期離脱へ。アルテタ監督は「数日の離脱だ」と語っていたが、残り4試合となった今もティンバーは戻っていない。スタッフは終盤の起用を見直す状況だ。
- Getty Images Sport
アルテタ監督が厳しいコンディション報告を行う
アーセナルのアルテタ監督は、シーズン終了までにティンバーが復帰できるかについて「分からない」と率直に語った。ティンバーは日曜のウェストハム戦の遠征メンバーから外れ、今季中の出場は時間との戦いになっている。
回復は時間との競争であり、間に合うかは不明だ。アルテタは「まだやることが多く、すべてが完璧に運ばないと出場は難しい」と説明した。
決定的な局面で守備の厚みが試される
2023年夏、アヤックスから加入したティンバーは今季43試合で4ゴール7アシストを記録し、チームの要となっている。しかし、アーセナルにとって懸念は彼だけではない。ミケル・メリノも数週間離脱しているからだ。 これにより、守備と中盤の両面で戦力不足が深刻化し、主力選手たちの負担はさらに増している。
- Getty Images Sport
いよいよ大詰めだ
ウェストハム戦を控えるアーセナルは、首位の座を守れるかが最大の焦点だ。1試合少ないマンチェスター・シティに5点差をつけてプレミアリーグをリードしている。2004年以来の優勝へ、ティンバーの負傷は成功と失敗の紙一重を痛感させる。 アルテタ監督は、負傷者の穴を埋めるため、残った主力にさらに活躍を期待する。