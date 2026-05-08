ミケル・アルテタ監督は、ティンバーの「悔しい」怪我の回復が予想以上に複雑化し、今シーズンの残り試合を全休する可能性があると認めた。3月のエバートン戦で途中交代して以来、戦列を離れている万能ディフェンダーの不在は、ガナーズの終盤戦に大きな影響を与えている。

当初は軽傷とされていたが、回復は思わしくなく長期離脱へ。アルテタ監督は「数日の離脱だ」と語っていたが、残り4試合となった今もティンバーは戻っていない。スタッフは終盤の起用を見直す状況だ。



