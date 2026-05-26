ミケル・アルテタ監督は、マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーとの移籍競争を制するため、モーガン・ロジャースの獲得を自ら主導している。

talkSPORTによると、アルテタ監督は今夏の補強でロジャースを最優先ターゲットに設定。22年ぶりのプレミア制覇を果たしたアーセナルは、チームの停滞を避けるため、このイングランド代表MFの獲得を急ぐ。

すでに代理人と予備交渉を行ったとされ、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドも関心を示す中、獲得競争は激化している。