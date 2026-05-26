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ミケル・アルテタ監督は、マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーとの移籍競争を制するため、モーガン・ロジャースの獲得を自ら主導している。
アーセナルがロジャース獲得を急ぐ
talkSPORTによると、アルテタ監督は今夏の補強でロジャースを最優先ターゲットに設定。22年ぶりのプレミア制覇を果たしたアーセナルは、チームの停滞を避けるため、このイングランド代表MFの獲得を急ぐ。
すでに代理人と予備交渉を行ったとされ、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドも関心を示す中、獲得競争は激化している。
- AFP
アーセナルはロジャースを「存在感を示す補強」と見なしている
アーセナルはロジャースを、チームの方向性を示す重要な補強と位置づけていると報じられている。 アルテタ監督は、ロジャースの創造性と前線での汎用性を高く評価し、自チームの攻撃システムに最適だと考えているという。一方、アストン・ヴィラは売却を急いでいない。ウナイ・エメリ監督率いるチームは、欧州および国内大会での活躍からロジャースを攻撃の要と位置づけている。ロジャースはヨーロッパリーグ決勝のフライブルク戦（3-0で勝利）でも得点を挙げている。
関心が高まる中、ヴィラは強固な立場を維持している
ヴィラはロジャースの移籍金を最低8000万ポンドと見ており、入札合戦になれば1億ポンドを超える可能性もある。 複数のプレミアリーグクラブや海外クラブが参入すれば、移籍金は1億ポンドに迫る可能性もある。中央でもサイドでもプレーできるロジャースは、アーセナルの攻撃陣に戦術的柔軟性と競争をもたらし、ガブリエル・マルティネッリやレアンドロ・トロサールにも刺激を与えるだろう。
- AFP
移籍争いは激化すると見られる
アーセナルはロジャース獲得で優位を保つため、交渉を続ける見込みだ。ただし、契約成立はアストン・ヴィラの姿勢と他クラブの関心次第となる。プレミアリーグ連覇とチャンピオンズリーグでの活躍を狙うアーセナルは、アルテタ監督の下、攻撃陣の層をさらに厚くしたい考えだ。